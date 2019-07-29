高盛預期：亞洲出口「已觸底」並等待回升

據高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.) 經濟學家認為，有跡象表明，亞洲的出口已面臨觸底，因包括台灣、越南、印度在內的亞洲經濟體對美國的出口大幅增加，有效抵消對中國出口的下滑之衝擊。

「貿易戰的最初衝擊可能已經過去，隨著亞洲整體的出口正在復甦，以及科技出口與非科技出口的同步增長，亞洲貿易出口的最差狀況，很可能已經過去。」由 Andrew Tilton 領導的高盛 (Goldman) 經濟學家在一份報告中指出 。

Andrew Tilton 進一步表示：「此外，鑒於亞洲出口一直跟不上貿易伙伴的出口成長，而當前的出口下滑持續的時間又久於歷史經驗，估計亞洲貿易的反彈似乎將到來。」

中美貿易談判代表將於本週再次在上海進行會面，以進行自 5 月對話失敗以來雙方的首次會談。

高盛認為，即使貿易戰仍緊張，但當局政府與央行加速經濟成長的措施預期仍有助於貿易復甦，包括聯準會 (Fed) 有望於本週執行十年內的首次進行降息。

美國對中國商品的額外關稅仍會產生影響？

「然而，我們的觀點是，緊張局勢升級可能只是暫時的，雙方終究會達成貿易協議，正在發生的供應鏈格局變化有可能減輕傷害。」高盛的經濟學家寫道

「如果貿易緊張局勢進一步升級，且超出我們的預期，那麼亞洲貿易可能會出現新一輪的貿易衰退。」高盛補充說。

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