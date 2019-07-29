無協議脫歐風險上升 CBI：英國、歐盟都尚未準備好

英國前外交大臣強生 (Boris Johnson) 在日前正式接任英國首相，並下令新政府為無協議脫歐做準備，相關風險大增。英國工業聯合會 (Confederation of British Industry，CBI) 則警告，無論是英國或是歐盟，都還沒有準備好進行無協議脫歐。

CBI 此前曾表示，有協議脫歐對保護經濟和就業至關重要，但在周日 (28 日) 發布的報告顯示，經濟相關的領域當中，英國、歐盟和商界都尚未對無協議脫歐做好充分準備。

「儘管英國政府已經編列了數十億英鎊來應對，規模較大的公司，尤其是金融服務等受監管領域的公司，也已經制定了相關的計劃，但是規模較小的公司企業明顯準備不足，他們仍未得到政府明確的建議，在時間表、成本等問題上仍面臨阻礙。」CBI 表示。

CBI 的報告基於對各種規模和產業的公司的數千次採訪調查，其中包括 50 個貿易協會，涵蓋英國經濟的所有領域。報告中也顯示，若面臨無協議脫歐，英國的 27 個經濟領域當中會有 24 個領域受到嚴重影響。

同時，CBI 的研究顯示，歐盟方面對於無協議脫歐的準備更為不足。目前，歐盟只在重型貨車、飛航等較少的領域中達成有時效性的協議，CBI 對此呼籲，歐盟應該要加速相關準備，以應對無協議脫歐後種種風險。

CBI 建議，歐盟應該和英國建立可互信的商業計畫，就像是歐盟目前與加拿大、日本、等國之間的關係。

CBI 的歐盟談判負責人 Nicole Sykes 表示：「無協議脫歐的可能性越來越高，英國和歐盟都已經做了不少工作，但各方面來說還有更多的準備空間。」