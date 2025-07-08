鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-08 15:50

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半導體正面臨氣候變遷的威脅。顧問公司普華永道（PwC）週二（8 日）發布的一份報告指出，到 2035 年，全球多達 32% 的半導體生產，可能因氣候變遷引發的銅供應中斷而受影響，這一比例是目前水準的四倍。

半導體產業恐受重創！PwC警告：氣候變遷使全球銅供應面臨水資源風險。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，作為全球最大的銅生產國，智利目前正因水資源短缺導致銅產量下滑。PwC 預測，到 2035 年，供應半導體的 17 個主要國家中，大多數將面臨嚴重乾旱風險，對供應鏈造成威脅。

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根據 PwC，來自中國、澳洲、秘魯、巴西、美國、剛果民主共和國、墨西哥、尚比亞和蒙古的銅礦開採商也將受到影響，全球所有晶片製造地區都將面臨風險。

PwC 也指出：「到 2050 年，每個國家約有一半的銅供應都將面臨風險，無論世界各國如何快速減少碳排放。」

回顧疫情期間的晶片危機，因需求暴增和工廠停擺，造成全球晶片短缺。PwC 計畫負責人 Glenn Burm 引用美國商務部資料指出：「當時使美國 GDP 成長率下降 1 個百分點，德國則下降 2.4%。」

銅在半導體中扮演關鍵角色，用於數十億條電路微導線的製造。雖然有替代材料正在研發，但在價格與效能方面目前仍無法取代銅。

PwC 警告，如果材料創新無法適應氣候變化，且受影響國家沒有開發更安全的水源，風險只會隨著時間的推移而增加。

面對水資源壓力，智利與秘魯已著手改善礦業效率並建造海水淡化設施。PwC 稱這是正面示範，但也指出，對於內陸國家而言，缺乏海水來源可能使此方案難以複製。