KPMG全球CEO調查 氣候變遷成企業營運最大外部風險

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所今 (5) 日公布《2019 全球 CEO 2019 年前瞻大調查》，調查發現，環境與氣候變遷被列為首要風險，排名從去年的第四名躍升至第一位，是五年來首次超越科技、屬地主義、網路與營運風險，列為首要關注項目。

調查發現，受訪 CEO 認為影響企業營運的外在風險，首要風險為氣候與環境變遷、其次為新興科技帶來的顛覆性風險，其他依序為：重返屬地主義、資訊安全風險與企業營運風險。

在景氣展望部分，94% 的 CEO 對企業未來三年成長深具信心，62%CEO 對全球經濟未來三年的發展抱持正向期待，較 2018 年 67% 微幅下滑；另外，53% 的 CEO 對自身企業未來三年的營收成長率可達 2% 以內（低於 2018 年的 55%），36％的 CEO 則預計在未來三年內會增加 6% 以上的勞動力。

KPMG 安侯建業于紀隆主席表示，在全球環境氣候變遷、新興與顛覆性科技及重返屬地主義三大風險下，讓企業的競爭場域正快速重塑，不論是創新科技的應用、商業模式的變革與勞動力轉型議題，企業領導者必續具備靈活與彈性的態度以因應複雜、動盪和不確定的環境。



KPMG 全球總部針對約 1300 位企業 CEO 進行年度調查，這些企業分別來自 11 處主要市場國家的 11 個產業，受訪企業有三分之一的年營收超過 100 億美元。