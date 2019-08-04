〈ETF大講堂〉貿易戰火延燒 新興市場ETF怎麼看?

美國對中國和墨西哥等發展中國家的貿易戰已在全球範圍內產生影響。美國總統川普更在早些時候宣布對其餘 3,000 億美元中國商品加徵 10% 關稅，不僅造成美股重挫，也連帶拖累亞股。新興市場也感受了衝擊。

Beacon Capital Management 總裁 Chris Cook 表示，在考慮廣泛的新興市場 ETF 時，要了解 ETF 的持股情況是非常重要的。而 Sevens Report Research 的創辦人 Tom Essaye 對此也表示認同：「對於一般投資者來說，最大的重點就是你必須深入了解每檔 ETF 並知道它們的持股分配。」

與今年年中上漲 17% 的 SPDR 標準普爾 500 指數 ETF(SPY-US) 相比，許多新興市場 ETF 表現不佳。但是若仔細觀察，會發現一些驚喜。Vanguard FTSE 新興市場 ETF(VWO-US) 在中國、香港和台灣這些地區的持股高達 50%，在年中上漲 9%。而 iShares MSCI 核心新興市場 ETF(IEMG-US)，在這些地區的持股為 42%，成長了 7.5%。中國在廣泛的 ETF 中表現相對強勁，是得益於估值便宜，和某些產業如科技業表現良好，像是 Reality Shares 中國納斯達克 NexGen 區塊鏈經濟 ETF(BCNA) 在年中上漲 18%。

但是，此一情況很可能會發生改變。YCharts 產品管理副總裁 Caleb Eplett 指出，美元的強勢已經緩解了關稅對美國消費者的打擊。此外，Eplett 也認為，雖然 VWO，IEMG 和 BCNA 在年中顯示出正回報，但若更加深入了解，這三檔 ETF 在第二季都已脫離了 2019 年的高位。

儘管貿易戰帶來了衝擊，不過也有個別市場因此受惠。VanEck Vectors 越南 ETF(VNM-US) 和 iShares MSCI 泰國 ETF(THD-US)，在年中均分別上漲超過 10% 和 13%，優於廣泛的新興市場 ETF。不少利多消息指出有部分公司計畫將生產轉移到越南、泰國等國，相關 ETF 因而受惠。

除此之外，俄羅斯也可能因為貿易戰而受惠，原因在於中美之間的貿易鬥爭促使亞洲國家其他強大的經濟聯盟國，俄羅斯便是其中之一。VanEck Vectors 俄羅斯 ETF(RSX-US) 在今年走強，年中上漲 24%。分析師認為，俄羅斯可藉由貿易戰時期將更多的天然氣、農產品，特別是大豆，出口至中國。不過 Essaye 警告，如果油價持續下跌，俄羅斯 ETF 也可能因而下滑。