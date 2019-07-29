前Fed主席葉倫：通膨過低而全球疲軟 降息1碼有道理

前聯準會主席葉倫 (Janet Yellen) 週日 (28 日) 表示，由於全球經濟疲軟，美國通膨下滑，她支持 Fed 將基準利率下調 25 個基點。

葉倫在 Aspen Economic Strategy Group 會議上表示，由於貿易衝突以及對企業造成的不確定性，全球經濟已變得疲軟，增加了降息的必要性。

人們普遍預計 Fed 週三將降息 25 個基點，為超過 10 年以來首度降息。

若以經濟數據來看，Refinitiv 預測，7 月就業報告預計將增加 17 萬非農就業，失業率僅 3.7%，而上週五公布的 GDP 成長為 2.1%，也優於預期。

葉倫表示，美國通膨的數字仍然非常低，甚至過低。此外，美國並不孤立於世界之外，而是全球經濟的一部分，歐洲、亞洲發生的情況會影響美國，美國的貨幣政策也影響世界各地。聯準會此前的縮措施，似乎正在削弱金融市場和全球增長前景

葉倫說，基於全球的經濟風險，她贊同降息 1 碼。但除非情況有變，不過這次的降息並不會是一個重要的寬鬆周期，但會是個合宜的應對措施。

葉倫解釋，目前重點應維持強勢的美國經濟條件，以幫助經濟持續擴張。

葉倫的說法符合央行對外釋出的訊息，Fed 官員指出，貿易戰可能造成全球經濟成長放緩，在低通膨下，央行可先「預防性降息」，如有需要，再進一步採取行動，來維持經濟擴張。