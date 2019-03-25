美債殖利率曲線倒掛 葉倫：可能是「需要降息」的預示

上週五，美債殖利率曲線出現倒掛，市場對經濟前景的疑慮隨之升溫，導致當日美股重挫；對此，聯準會 (Fed) 前主席葉倫 (Janet Yellen) 認為，這可能是「需要在某個時候降息」的預示。

3 月 22 日，美債殖利率曲線倒掛，10 年期公債殖利率下跌，低於 3 個月期國庫券殖利率，為 2007 年以來首見，引發市場對經濟前景的擔憂，當日美股重挫，創 2019 年 1 月 3 日以來最大跌幅。

葉倫今 (25) 日出席於香港舉行的一場會議，她表示，美債殖利率曲線倒掛，可能是「需要在某個時候降息」的預示，但這不代表經濟將陷入衰退。

今年 2 月，葉倫曾言，若全球經濟成長趨緩，對美國經濟表現造成影響，Fed 或許會降息，「兩種結果 (升息和降息)，都是可能的。」

當時她預估，2019 年，美國經濟將穩定成長，但國內生產毛額 (GDP) 表現，恐低於 3%，遜於 2018 年；而全球經濟趨緩、貿易爭端、英國脫歐，以及金融環境趨緊，都是必須注意的風險。

Fed 本月會議決議暗示，2019 全年不會升息；去年第 4 季，經濟活動成長力道尚屬穩健，但今年已有所放緩，因此將 2019 年經濟成長率預測值，調降 0.2 個百分點，至 2.1%。

Fed 會議決議稱，決策官員一致同意，維持聯邦資金利率在 2.25% 至 2.5% 區間不變，且將自 5 月開始，放緩縮減資產負債表速度，預計 9 月停止縮表。