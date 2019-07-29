歐股盤前─美中重啟貿易磋商 指數期貨漲跌互見

美中兩國代表團，將於上海重啟貿易談判，但外界對協議進展，並未抱持太大期望；今 (29) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週一下午 2 點 34 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.23%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.07%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.20%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.15%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.11%，深證成指上漲 0.038 %；南韓 Kospi 指數下跌 1.75%，日經 225 指數下跌 0.19%；台股收跌 6.25 點，至 10885.73 點。

美國貿易代表賴海哲、財政部長梅努欽今日率團前往上海，與中方展開新一輪貿易談判，外界普遍認為，此事具積極意義，但短期內還無法達成協議。

美國總統川普指示貿易代表署 (USTR)，設法對世界貿易組織(WTO) 施壓，要求其調整包括中國在內等 10 個國家的待遇，不得再享有開發中國家的特殊條件。

市場預期聯準會 (Fed) 將降息，加上企業財報和經濟數據激勵，上週美股三大指數週線皆收漲，道瓊工業指數收漲 0.1%，標普 500 指數收漲 1.7%，那斯達克指數收漲 2.3%。

Fed 預計於台北時間 8 月 1 日凌晨 2 點，宣布會議決議；市場預期，Fed 將降息 1 碼，使聯邦資金利率區間來到 2.00% 至 2.25%。

新任英國首相強森今日召開首次內閣會議，盼確保能在 10 月 31 日如期脫歐；英相辦公室日前發布新聞稿，稱若歐盟拒絕重新談判，無協議脫歐將難以避免。