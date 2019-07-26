〈華邦電法說〉談日韓貿易戰影響 詹東義：已有國際大客戶要求全力支持供貨

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理詹東義表示，受到日韓貿易紛爭影響，已有許多國際大客戶，主動要求華邦電下半年全力支持供貨，並看好日韓貿易戰對專注於中低密度 DRAM 的華邦電而言，可謂短空長多，對於 25 奈米製程技術的客戶 design-in 進度來說，也是契機。

談及日韓貿易戰，詹東義表示，接下來適逢需求旺季，在韓廠出貨量不確定下，許多國際大客戶，均要求華邦電下半年全力支持供貨，意味著已在日韓貿易戰下，迎來轉單。

詹東義認為，受日韓貿易戰影響，許多記憶體大廠可能受限產能，轉而專注於高密度 DRAM 產品，放棄中低密度產品佈局，導致有中低密度 DRAM 需求的客戶紛紛轉單，這對專注於中低密度 DRAM 的華邦電而言，可謂短空長多。

另一方面，近來受大環境因素影響，客戶推遲對新製程技術的認證，使華邦電 25 奈米製程技術的 design-in(設計導入) 進度，較預期落後。不過，詹東義預期，近期日韓貿易戰爆發，對 25 奈米產品的 design-in 是個契機，未來市場對 25 奈米產品的需求將會提升，有信心 25 奈米產品未來一年，將成為 DRAM 產品線重要的成長動能。

展望後市，詹東義指出，車用電子、5G、IoT 產業，及 MCP(多晶片封裝) 需求，將會是未來十年驅動營運成長的重要動能。而華邦電上半年也獲得全球車用電子最高安全標準 ISO 26262 認證，為國內首家取得該認證的記憶體廠商，象徵產品品質與內部管理達到一定水準。

詹東義強調，最黑暗的時刻已過去，縱使下半年國際情勢變化莫測，華邦電未來也將努力扎根客戶群，持續生產高品質產品，有了對的客戶、對的市場，不管市況如何變化，機會始終存在。