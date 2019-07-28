〈觀察〉餐廳好賺錢的時代已過 餐飲集團刮起「整合」風

儘管外食市場龐大但餐飲業者競相推陳出新，競爭也相當激烈，連鎖餐飲集團饗賓餐旅總經理陳毅航表示，「餐廳開店只要有客人來就會賺錢的時代，已經過去」。可看到，在這樣的趨勢下，越來越多餐飲集團，包括瓦城 (2729-TW)、六角 (2732-TW) 和饗賓等，都在整合內部資源，籌建研發中心、擴大中央廚房甚至是設置人才培育學院，一方面鞏固在國內市場的一席餐飲發言權，甚至要藉此打國際盃。

饗賓餐旅發跡於有 40 年歷史的知名老牌桃園福利川菜，演變至今，集團已擁有多個知名連鎖餐飲品牌，包括饗食天堂、開飯川食堂，然而，即便擁有多個成功的餐飲品牌，陳毅航仍感受到餐飲市場龐大的競爭壓力，他直言，餐廳有客人來就賺錢的時代已經過去，現在人事成本高、電費和瓦斯費高漲，加上消費者食安意識強，對業者是很大的挑戰。

在這樣的環境下，可看到多個餐飲集團今年以來，陸續提出整合資源的概念，甚至為了打國際盃做準備。

其中，瓦城正在建置全球研發中心，規劃設有廚藝管理學院、物流中心、品質保證中心、研發中心和食材中心等功能，也希望將此做為集團發展的「加速器」，讓台灣成為品牌研發、人才培訓和發揚東方餐飲文化的基地，以利未來走向國際舞台。

六角日前在新竹高鐵站旁成立新總部，宣示奠定未來 10 年發展基石，六角將新總部設定為全球餐飲人才的培訓基地，希望在交通便利的利基點下，引進更多外縣市的專業人士加入集團；同時，新總部也作為主力品牌「日出茶太」全球展店的後勤支援平台。

饗賓則是提出整合產地的概念，已在嘉義購地動土開設農產集貨中心，將設有倉儲物流中心、食安中心等，明年還會再開饗賓學院來培育餐飲人才，目標成為「台灣餐飲體驗的整合者」。

饗賓暫無打國際盃的計畫，目標是先持續深耕台灣市場，主打與農班合作、石材產地直送，更計畫未來可能開設餐飲體驗市集，也就是─餐飲加上食材零售的餐飲美學生活體驗，力拚在競爭的餐飲業中，走出自己的路。

整體來看，連鎖餐飲業者除了展店之外，後援的平台包括原物料來源、內外場人才、央廚配送物流能力，以及餐點開發技術等，都是決定能否穩步成長的關鍵，在各家業者整合平台陸續完成後，未來產生的效益值得期待。