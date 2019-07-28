〈觀察〉5G商機人人搶 工業電腦廠攜網通廠搶佔一席之地

5G 成產業趨勢，各業者無不想搶商機大餅，部分工業電腦 (IPC) 業者為搶佔先機，積極與網通廠結盟，打入小基站、5G 電信設備解決方案等領域，透過更直接的方式跨入 5G 市場。

全球積極推動 5G，許多國家也加速商轉計畫，各廠商就怕腳步慢了，無法搭上趨勢熱潮及商機，對工業電腦業者來說，本身雖然有硬體設計及製造的實力，但是不一定擁有電信解決方案應用的經驗，因此，最快的捷徑，就是與網通業者合作搶食市場大餅。

像是凌華除與國內多家網通業者合作，鎖定小基站的龐大市場外，也與客戶電信設備大廠諾基亞 (Nokia) 合作，拓展邊緣運算應用，完整布局垂直應用，同時凌華也攜手國際大廠煇達 (Nvidia)，強化 AI 技術實力。

研華也透過私募，取得電信媒系統整合商華電網的股權，希望藉由華電網過去協助電信運營商建置 3G、4G、及光纖網路的經驗，強化 5G 技術應用，像是在安全監控、人工智慧及智慧城市等領域。

另外，近年積極拓展工業電腦版圖的佳世達集團，在 5G 市場也不缺席，像是在去年也參與網通廠明泰的私募，將其納為聯合艦隊的合作夥伴，據了解，雙方主要針對 5G 微電信解決方案，結合移動邊緣運算，鎖定 5G 企業專網市場。-6u,4

有些工業電腦廠雖沒有與網通廠合作，但透過拓展資安防護、智慧交通、智慧製造、智慧城市等衍生性應用，就是要在進入 5G 時代，還能夠有一席之地。