美國第二季經濟減緩 其實並非壞事

美國第二季經濟成長僅為第一季的三分之二，但這並不必然是壞事。

庫存創一年來最大降幅，是經濟減緩的主要原因。當庫存下降，便需由國內生產毛額 (GDP) 中扣除。庫存下降使得第二季 GDP 減少近一個百分點至 2.1%，第一季 GDP 成長為 3.1%。

試將庫存比喻為浴缸。水龍頭流水是生產，流出浴缸的水是銷售，浴缸裡的水便是庫存。當銷售加速，生產減緩，或兩者同時發生，庫存便會下降。當銷售下降，生產加速，或兩者同時發生，庫存便會上升。

第二季，庫存難免下降。因為企業界庫存已連續三季上升，有降價求售的風險，這將會傷及獲利。

因而企業界做了必須要做的事。他們削減生產，阻止庫存失控。許多經濟學家認為，第三季庫存仍將下降。

FAO 經濟公司分析師 Robert Brusca 說：「前三季，庫存成長均加速，目前，庫存已到下降時候。」

在 1980 年代，庫存過多可能引發衰退。其實，在美國史上，庫存過度增加，往往是經濟衰退的主因，或至少也是一種重要因素。

但現在情況已有所不同。科技及作業方式的進步，讓企業得以即時掌握庫存訊息，若銷售減緩，他們可立即進行調整。

若庫存價值持續上升，那才真的是壞消息了。這可能顯示，需求轉弱，銷售減緩，迫使企業減少生產，進行裁員，進而威脅到美國 11 年來的經濟擴張。