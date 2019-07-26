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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          勝昱              新昕纖   訊聯                
易威     晟楠     元大美債1-3          新零售            韋僑     美時                
天良     寬魚國際 群益15年IG科技債          益通              久陽     強生                
南璋              群益10年IG金融債          緯軟              東林     寶島科              
勝昱              國泰投資級公司債          天剛              欣厚-KY  其祥-KY             
萬國通            國泰5Y+新興債          沛亨              友銓     中華食              
飛寶企業          富邦全球高收債          凱碩              倉和     世坤                
精確              國泰中國政金債5+          富驛-KY           三圓     冠好                
宏易              富邦中政債0-1          六角              雙喜     萬國通              
唐鋒              富邦A級公司債                            力泰     聚紡                
聯光通            FH中國政策債                            理銘     世德                
通訊-KY           凱基中國債3-10                            亞都     精確                
榮群              凱基新興債10+                            老爺知   至興                
天宇              凱基科技債10+                            東凌-KY  大詠城              
新零售            群益AAA-AA公司債                            邁達康   萬在                
恩得利            群益15年IG公用債                            綠河-KY  健椿                
李洲              群益15年EM主權債                            欣泰     科際精密            
凱柏實業          FH能源債                                     永純                
元炬              FH製藥債                                     台聯電              
及成              FH新興企業債                                     富宇                
和進              國泰A級公司債                                     威潤                
耀勝              群益25年美債                                     天宇                
倚強              FH20年美債                                     唐榮                
錦明              FH中國信用債                                     晉椿                
鑫創              中信高評級公司債                                     強新                
廣寰科            中信優先金融債                                     松和                
點晶              凱基AAA至A公司債                                     力新                
斐成              凱基金融債20+                                     凌網                
泰谷              凱基美債25+                                     恩得利              
典範              國泰A級金融債                                     李洲                
益通              國泰A級科技債                                     凱柏實業            
振維              國泰A級公用債                                     及成                
鴻翊              富邦中國投等債                                     耀勝                
迎輝              富邦金融投等債                                     倚強                
研勤              元大10年IG銀行債                                     至寶電              
欣厚-KY           元大10年IG電能債                                     鑫創                
兆遠              FH公司債A3                                     宇環                
太欣              FH次順位IG金融債                                     廣寰科              
系統電            FH美元信用債1-5Y                                     雙鴻                
天剛              群益A級公司債                                     幸康                
世紀              群益AAA-A醫療債                                     泰谷                
華容              中信美國公債20年                                     熱映                
建榮              中信中國債7-10                                     森寶                
立衛              中信中國美元IG債                                     先益                
天揚              B新光美債1-3                                     泓格                
鈺創              B新光美債20+                                     東林                
佳總              第一金美債20+                                     富晶通              
合正              第一金金融債 10+                                     盈正                
金利              第一金科技債 10+                                     晟楠                
寶聯通            永豐10年A公司債                                     艾恩特              
凱鈺              永豐15年金融債                                     德微                
德宏              永豐7-10年中國債                                     欣厚-KY             
合邦              凱基醫療保健債                                     世紀                
萬旭              凱基IG精選15+                                     友銓                
久正              凱基AAA-AA公司債                                     立衛                
上揚              台新美元銀行債                                     合正                
全譜              台新中國政策債                                     慕康生醫            
易通展            新光15年IG金融債                                     凱鈺                
茂迪              富邦新興投等債                                     通泰                
安鈦克            富邦歐洲銀行債                                     彩富                
元隆              合世                                         合邦                
沛亨              易威                                         亞元                
九暘              天良                                         萬旭                
凱碩              聿新科                                       訊達                
全達              寶島科                                       撼訊                
奧斯特            南璋                                         順發                
保銳              勝昱                                         上揚                
越峰              世坤                                         全譜                
商丞              萬國通                                       元隆                
英格爾            飛寶企業                                     沛亨                
士開              興采                                         廣錠                
昇益              精確                                         神盾                
志嘉              宏易                                         長科                
富裔              唐鋒                                         全達                
燦星旅            聚和                                         奧斯特              
富驛-KY           聯光通                                       宏捷科              
劍湖山            通訊-KY                                      常珵                
德記              榮群                                         大世科              
泰偉              天宇                                         森田                
華義              新零售                                       三圓                
昇華              恩得利                                       力泰                
得利影            李洲                                         理銘                
鼎創達            凱柏實業                                     富裔                
愛地雅            元炬                                         燦星旅              
邦泰              及成                                         富驛-KY             
                  昇銳                                         亞都                
                  和進                                         老爺知              
                  志豐                                         東凌-KY             
                  耀勝                                         紅馬-KY             
                  倚強                                         弘帆                
                  台嘉碩                                       關中                
                  錦明                                         大展證              
                  昱捷                                         泰偉                
                  鑫創                                         華義                
                  東碩                                         得利影              
                  廣寰科                                       隆中                
                  點晶                                         時報                
                  斐成                                         旭然                
                  幸康                                         鼎創達              
                  泰谷                                         捷必勝-KY            
                  典範                                         旭源                
                  旭軟                                         紅木-KY             
                  益通                                         綠河-KY             
                  振維                                         花王                
                  鴻翊                                         欣雄                
                  迎輝                                         欣泰                
                  先益                                         富堡                
                  盈正                                         大汽電              
                  研勤                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  IET-KY                                                           
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  應華                                                             
                  振發                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  信音                                                             
                  萬旭                                                             
                  茂達                                                             
                  松上                                                             
                  久正                                                             
                  亞銳士                                                           
                  立敦                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  迅德                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  翔名                                                             
                  保銳                                                             
                  大億金茂                                                         
                  越峰                                                             
                  博智                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  太普高                                                           
                  鼎創達                                                           
                  大地-KY                                                          
                  鉅明                                                             
                  富堡                                                             
                  大汽電                                                           
                  愛地雅                                                           
                  邦泰                                                             
                  國統
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