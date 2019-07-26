【華冠投顧】盤後分析：等待聯準會下週攤牌

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

美股四大指數拉回，台積電 (2330) 亦回檔下跌 4 元，拖累台股收跌 49 點，收在 10891 點，成交量縮小至 1111 億元，賣壓不重。

回顧本週加權指數共上漲 18 點變化不大，因為市場在等待下週聯準會攤牌，究境是維持利率不變、降息 1 碼，還是降息 2 碼。無論聯準會最後作出什麼決定，原則上只要台股不破月線且月線下彎，中期來看都還是有利多方的結構。

權值股雖然不動，但中小型股繼續活跳跳。今天上櫃指數僅小跌 0.02%，統計本週共上漲 1.6%，目前已連漲 7 週，下週 144 點可望成功達陣。

【操作策略】

標普 500 指數目前約有三分之一的企業公告財報，其中超過 7 成優於預期，不少大企業的股價也直接反映財報表現。台股接下來同樣面臨月報和半年報的財報變數，所以投資朋友在選股上就要作好持股調整、汰弱換強。

指數靠近 11000 點不是不能買股票，而是要買有底子的股票、營運在向上的股票，法人和大戶在接下來拿到大筆現金股利後，就是會進駐這些股票，所以 8 月份走的會是業績行情，比較看好的一樣是中小型電子股。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。