台股盤中—電金+傳產權值股同走弱 失守5日線 面臨10900關卡保衛戰

受到美股周四收黑影響，台股今 (26) 日開低走低，早盤下跌 43 點，以 10898.25 點開出，失守 10900 點關卡與 5 日線，電子三雄全數走弱，台塑四寶延續疲弱走勢，國泰金、富邦金等金融權值股也無力撐盤，惟盤中指數跌幅收斂，仍力拚守住 10900 點關卡，預估今日成交量約 1100 億元。

台股今日開盤下跌 43.16 點，以 10898.25 點開出，盤中最低下探至 10879.24 點，最高站上 10907.44 點。電子三雄方面，台積電今日開低走低，盤中跌幅維持超過 1%，失守 5 日線；股王大立光同樣走弱，盤中跌幅逾 1%，跌破 5 日線；鴻海早盤開低後，盤中維持平盤上下震盪走勢。

印刷電路族群表現續強，瀚宇博強漲逾 6%，精成科大漲 4%，建榮、欣興、慶生、健鼎、新華也有超過 1% 的漲幅，台光電、育富、先豐、聯茂、金像電也站穩盤上。

看準 5G 商機，工研院攜手 18 家台廠打造 5G 基地台生態系，參與其中的台廠今日股價表現相對強勁，網通設備廠凌華強攻漲停鎖住，中磊大漲逾 5%，明泰上漲超過 2%，立端、合勤控也站穩盤上。

法人指出，台股雖然受美股回檔影響而修正，但高位階續強格局不變，且外資期現貨操作均偏向多方，有利後市發展，目前下檔支撐看 10879 點，若台股能維持 10879 點之上，則持續處多方格局走勢，若跌破 10879 點，將面臨橫向震盪整理；目前市場觀望下周美科技股財報、聯準會是否降息等變數。