〈房產〉台商回流潮帶動台中房市熱度 兩屯區交易量年增2成

據經濟部統計，目前計畫在台中設廠的包括巨大 (9921-TW)、車王電 (1533-TW) 及新鉅科 (3630-TW) 等 18 家台廠，總投資金額逾 590 億元，提供近 6000 個就業機會。房仲業指出，在台商回流設廠帶動下，西屯區、南屯區交易熱度升高，交易量年增率約 20%。

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍表示，就業人口一直以來都是支撐房市的重要因素，而在中美貿易戰影響下，台商回流設廠提供當地許多就業機會，有助吸引人口往工業區周邊移動，並在工作穩定後，購買附近房地產，帶動周邊房產市場發展。

據台中市地政局統計 2019 年 1-4 月台中市各行政區買賣移轉棟數，交易量最大的為西屯區，共有 2028 件，且較去年同期增加 20.5%。有巢氏房屋台中逢甲福星加盟店蘇一峻店長表示，西屯區鄰近中科及台中工業區，園區內的就業人口給房市帶來支撐效果，而水湳經貿園區也正在開發中，加上區內優良的交通及生活機能，使西屯區成為近年來台中市成交量的前段班。

台中市西屯區購屋族群主要以自住為主，其中 3-4 房的華廈最受青睞，總價依照屋齡而有所區分，屋齡 20 年左右的中古屋總價約落在 1000 萬元上下，而屋齡 10 年內的則約落在 2000 萬元左右。

除了西屯區之外，南屯區的買賣移轉棟數成長幅度也較去年同期成長約 19.8%，絲毫不遜於西屯區。永慶不動產台中南屯捷運加盟店店長丁宇強表示，南屯區的購屋熱區主要分為兩個部分，分別為八期重劃區及及嶺東商圈。

八期重劃區為市政中心核心沿線，且近期秀泰影城進駐以及捷運綠線等消息帶動房市熱度，客群主要以換屋族為主，並以 3-4 房總價 2000-3000 萬元，屋齡 10 年內的大樓最為熱銷。