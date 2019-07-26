重劃+雙鐵利多  新北鳳鳴重劃區最佳進場時機浮現

交通建設與重劃區是房市推案的兩大要素，未來捷運三鶯線、台鐵鳳鳴站分別陸續完工啟用，將帶動鶯歌鳳鳴重劃區發展，預估現在「2 字頭」的房地產行情將可能成為「絕版價」，區域內「3 字頭」房價的時代將會來臨。

全台房地產市場只要擁有「交通 + 重劃」條件的區域，房價都會出現長期穩健上漲走勢；而且具備「漲時追漲、跌時抗跌」優點，以新北市目前最熱門的板橋江翠北側重劃區為例，區域內擁有捷運江子翠站、捷運環狀線新埔民生站 (尚未通車)，這個區域 2017 年開始房價「4 字頭」，如今幾乎全面上看「5 字頭」。

桃園中壢青埔特區，同樣擁有高速鐵路與機場捷運的雙軌條件，2015 年房價還在「1-2 字頭」，儘管期間景氣回檔，區域買氣收斂，但是，2019 年高鐵、機捷共構的 A18 站周邊建案，則已經開出「3 字頭」行情，雙捷通勤縮短城際距離，房價在剛性買盤進場下，展現「長期穩健上漲」的特性。

夾在新北市板橋江翠北側重劃區、桃園中壢青埔特區中間的新北市鶯歌區鳳鳴重劃區，同樣具備「重劃 + 雙鐵」地段優勢，擁有台鐵捷運化的交通建設發展，以及增設台鐵鳳鳴車站工程，未來三環三線捷運三鶯線將在此設 LB12 捷運站 (鶯桃路、福德一路口)，捷運三鶯線、台鐵鳳鳴站分別預計 2023、2025 年完工，完工後三鶯地區到台北市通勤時間可縮短 20 分鐘，未來三鶯線也將延伸至桃園八德段，串連桃園機場、高鐵。鳳鳴重劃區處於「捷運發財三部曲」(規劃、施工、完成) 的第二階段，讓鳳鳴重劃區具備「雙鐵帶動房市長期增值」效應。

鳳鳴重劃區房價「2 字頭」比價太便宜

同樣狀況也可以看看鄰近鳳鳴重劃區的新北市三峽、樹林兩個區域，三峽區僅一條施工中的捷運三鶯線，而樹林區軌道部分也僅能靠台鐵通勤，這兩個區域「單鐵」的條件，讓房價都已經站穩「3 字頭」，而旁邊擁有「雙鐵」的鶯歌鳳鳴重劃區，房價卻僅僅是「2 字頭」，也很清楚看出鳳鳴重劃區「2 字頭」房價委屈，以及未來「追價、補漲」空間。

聰明買家可以在鳳鳴重劃區找到「低單價、低總價」的全新規劃建築，區域內現有個案包括「豐邑日日」、「雙捷 A+」、「禾雅」、「八方喜樂」、「微笑海悦」、「新潤幸福莊園 2」等，統一「2 字頭」行情，但是，區域內比較聚焦的建案則是已經銷售到第二期的「新潤幸福莊園 2」，該案是股票上櫃公司新潤興業 (股票代號：6186) 投資興建，具備市場信賴度；更聘請豪宅專屬哈佛建築大師呂建勳負責建築規劃，豪宅御用景觀設計師上境設計許富居負責景觀規劃，以高端住宅設計理念進行整體建築規劃，在「2 字頭」房價區域裡，啟用一流建築團隊，為產品加分。讓「新潤幸福莊園 2」在鳳鳴重劃區成為剛性買盤矚目焦點個案之一。

「新潤幸福莊園 2」距離 2025 年完工的鳳鳴火車站僅約 650 公尺，約 5 分鐘車程抵龜山科技園區，開車上國 2 交流道約 6 分鐘，步行約 7 分鐘抵達鶯桃路商圈、三元傳統市場、連鎖餐廳、超市大賣場，生鮮採買應有盡有，步行約 8 分鐘抵達鳳鳴小學、鳳鳴國中，約 10 分鐘車程就可抵達桃園站前商圈特區，新光三越、遠東 FE21、統領百貨、ATT 美食餐廳、3C 旗艦店、電影院，時尚精品一次掌握。而居家生活場域部分，近鄰 1058 坪「鳳福公園」綠憩活氧，生活機能相當豐富且充足。