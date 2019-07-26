歐股盤前─德拉吉言論不夠鴿派 指數期貨漲跌互見

歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉的言論，未如預期鴿派，令投資人感到失望；今 (26) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週五下午 2 點 39 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.40%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.03%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.26%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.17%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.33%，深證成指上漲 0.18%；南韓 Kospi 指數下跌 0.34%，日經 225 指數下跌 0.45%；台股收跌 49.43 點，至 10891.98 點。

企業財報表現欠佳，加上德拉吉的談話，鴿派程度不如預期，週四美股收低，道瓊工業指數收跌 128.99 點 (0.47%)，至 27140.98 點；標普 500 指數收跌 15.89 點 (0.53%)，至 3003.67 點；那斯達克指數收跌 82.96 點 (1%)，至 8238.54 點。

歐洲央行在昨日的會議中決議，至少會維持「當前或更低」的利率水平至 2020 上半年，且有必要在較長的一段時間內，採取高度寬鬆的貨幣政策立場。

歐洲央行聲明指出，已責成歐元體系委員會，對各政策選項進行檢討，包括如何強化政策利率指引、規劃分級制的銀行存款準備金負利率制度，以及未來可能重新購買資產時的規模；外界解讀，歐洲央行此舉暗示，可能會再調降存款利率，並重啟購債計畫。

德拉吉在週四的記者會中，並未討論降息一事，且稱預期經濟陷入衰退的風險偏低，鴿派程度不如市場預期。

中國商務部昨日宣布，中美兩國將於 7 月 30、31 兩日，在上海進行貿易磋商，內容涉及知識產權、強制技術轉移、非關稅壁壘、農業、服務業、貿易赤字，以及協議執行等 7 大議題。

新任英國首相強森 (Boris Johnson) 重組內閣，一口氣撤換 15 名前朝首長；他日前重申，會和歐盟當局達成「新協議」，實現讓英國在 10 月 31 日脫歐的目標。