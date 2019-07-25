〈日韓貿易戰〉南韓若自日本出口白色名單除名、恐重創6200億日圓半導體產業！

根據《路透社》24 日報導，日本政府若正式將南韓從貨物出口的白色名單中剔除，將會對每年超過 6200 億日圓的半導體製造設備出口造成重大影響。

在短期內將不可避免的，會對出口的日本企業，以及進口的南韓企業雙方造成打擊。而日本執政的自民黨議員，也預估會有短期性的損失，將同時進行中長期的利益評估，來作出最終的判斷。

根據日本財務省所發表的貿易統計，日本 2018 年的對韓出口總額為 5 兆 7925 億日圓，占整體出口額的 7%。當中，對韓出口額較大的有，半導體等製造設備的 6297 億日圓、鋼鐵的 4551 億日圓，以及半導體等電子零件的 2565 億日圓。

半導體等製造設備的對韓出口，占日本出口到全球市場的逾 2 成。日本在這塊市場的全球市占頗高，對進口國的南韓而言「在維護及售後服務上相當充實，有著日企特有的週到服務是魅力所在」，相關業界人士如此表示。

在這樣的情況下，南韓若被日本從白色名單中除名，貨物出口將改為個別審查的方式，從下單到出貨的所要時間將大幅拉長。預測在短期內，恐將難以滿足南韓企業所需。

有多數的關係人士表示，日本廠商的銷售額與營業利益，很可能在短時間內向下滑落；南韓企業的銷售額與營業利益，也可能因為稼動率的降低而受到影響。

根據業界表示，自日本大規模進口半導體製造設備的南韓企業有，三星電子 (KR-005930)、SK 海力士 (KR-000660) 等等。

南韓若自日本出口白色名單除名、恐重創 6200 億日圓半導體產業！(圖片：AFP)

在這樣的事態展開下，日本自民黨選舉對策委員長甘利明，還有與他共同提案創設「國家經濟會議」的同黨眾議院議員中山展宏，對於考慮將南韓從白色名單中除名的作法，認為「是因為重視損及日本國家利益之安全保障上的問題」。

除此之外，也作出了「明白在短期內，會對南韓與日本企業帶來打擊」的表示。

中山展宏強調，這回將南韓除名的措施，從長期上來看將會對亞洲安全保障的確保上作出支援，日本企業也可在亞洲安全的繼續從事商業活動。

從這樣的觀點，自民黨已委託智庫，就短期的打擊，與長期的利益將達到什麼樣的程度，來進行評估。報告將於近日內發表，也將根據試算結果來尋求企業的理解。

而中山展宏等人所打算成立的國家經濟會議，是以在政策上，將把安全保障與經濟政策視為一體為前提。也是在該會議正式起步之前，就南韓的白色名單問題先作出準備。

然而，中山展宏說道「就算從白色名單中除名，由於並非禁運措施之故，可向企業們以實質傷害不大的方式來進行因應」。透露出將視南韓接下來的動作，彈性的來作出因應。

另外在民間調查機構方面，日本總研的三浦有史高階主任研究員認為「全球的半導體相關市場，在供需上已達飽和，(將南韓從白色名單剔除的) 影響或許不會太大」。

包含將南韓從白色名單剔除後將維持多長時間，還有南韓半導體廠商能否迅速的從日本以外的國家取得原料等等，都需冷靜的作出正確判斷。