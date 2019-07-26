軟銀1080億美元規模2號願景基金、傳台灣金融業者參與出資

日本軟銀集團 SBG(9984-JP) 的董事會於 25 日開會決定，將推出規模達 10 兆日圓，以大型未上市公司為主要投資對象的第 2 號願景基金 (Vision Fund)。

投資者將包含美國蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、高盛 (GS-US)，以及台灣國內的大型金融業者等。而目前該基金的規模，上看 1080 億美元 (約 12 兆日圓)。

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SBG 是第 2 號願景基金的最大投資人，預估將投入 380 億美元 (約 4 兆日圓) 的資金。而目前所知的投資合夥人，除了上述的蘋果、微軟、高盛之外，過去曾參與第 1 號願景基金投資的沙烏地阿拉伯公共投資基金，也都在洽談名單當中。

另外，台灣的多家年金與保險公司，以及哈薩克的政府基金，也都可能成為第 2 號願景基金的投資成員。

軟銀 1080 億美元規模 2 號願景基金、傳台灣金融業者參與出資。(資料照片) (圖片：AFP)

SBG 的第 1 號願景基金，成立於 2017 年。當初，原本將投資期間設定在 5 年時間，但是資金在第 2 年就已幾乎用盡。其投資對象主要包含利用 AI 人工智慧，並放眼公司成長的獨角獸新創企業，共逾 80 家公司。

第 1 號願景基金所投資的對象，涵蓋美國 UBER(UBER-US)、新加坡 Grab，以及中國滴滴出行等大型叫車服務業者。其他還有辦公室共享服務的美國 WeWork，以「TikTok」抖音短視頻服務聞名的中國字節跳動等。

而 SBG 的投資公司角色也愈來愈明顯，在 2019 年財年 (截至 3 月底)2 兆 3539 億日圓合併營業利益當中，基金業務就達到了過半的 1 兆 2566 億日圓，較上個年度的 3030 億日圓，成長了 4 倍之多。

而在第 2 號願景基金成立之後，於該公司的收益方面，也將更加的倚重基金投資。