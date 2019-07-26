郭明錤: MacBook採用剪刀腳鍵盤 精元大贏家

中國天風國際分析師郭明錤公布最新蘋果研究報告，內容指出在 MacBook 剪刀腳鍵盤與 iPad Smart Keyboard 相關供貨商中，他們預估精元 (2387.TW)、茂林 (4935.TW) 與科嘉 (5215.TW) 在 2020 年營收將顯著成長，預估 2020 年分別成長 70%～80%、35%～45%，及 30%～40%。

圖: investing.com, 精元股價日線走勢

郭明錤認為精元是上述各廠中最大贏家，主要在於市場低估剪刀腳鍵盤 ASP，及未考慮導光板與高單價 iPad Smart Keyboard 貢獻。

看好精元主因，營收方面:

Apple 因對規格要求高，所以 MacBook 剪刀腳鍵盤的 ASP (不含導光板) 約 25 美元～30 美元間，明顯超出一般鍵盤的 8 美元～12 美元。

精元預計於 2020 年開始出貨搭配剪刀腳鍵盤的導光板，供應比重在 2020 年與 2021 年分別達 20% 與 40%。

導光板 ASP 約 8 美元～9 美元，因此每台 MacBook 對營收貢獻可望從 25 美元～30 美元提升 30%～35%，至 35 美元～40 美元。

iPad Smart Keyboard 不易生產，ASP 約高於 MacBook 剪刀腳鍵盤 30%～40% 以上，故對營收會有明顯貢獻。

EPS 方面:

精元組裝鍵盤用的鍵帽與結構件均是自製 (緯創 (3231.TW) 則均為外購)，垂直整合有助利潤提升。因此認為 2020 年精元開始出貨導光板後，對純益貢獻將更進一步提升。

潛在成長空間方面:

精元能見度優於茂林與科嘉的關鍵是其取得 iPad Smart Keyboard 新訂單。相信 iPad 將逐漸取代入門級 PC 與 NB，而此趨勢有利於高 ASP Smart Keyboard 出貨。目前 Smart Keyboard 滲透率不到 5%，未來成長空間仍大。

此外，Apple MacBook 剪刀腳鍵盤與 iPad Smart Keyboard 供應鏈在 2019 年～2021 年將有明顯變化。

而相關供應商包含：精元 (鍵盤、鍵帽、結構件與導光板)、茂林 (導光板)、Hi-P (鍵帽)、科嘉 (薄膜開關)、Fujikura (薄膜開關)、長盈精密 (金屬板)、濱川 (1569.TW) (金屬板) 與安潔科技 (薄膜)。

至於蘋果棄用蝴蝶鍵盤，改回傳統剪刀腳鍵盤，原因在於，蝴蝶鍵盤設計已引發多起客訴，且故障率高，影響客戶打字體驗，再加上蝴蝶鍵盤生產良率低，成本遠高於一般鍵盤。

此外，郭明錤也修改原先預測，4Q19 發售的 16 吋 MacBook Pro 將採用新設計剪刀腳鍵盤，而非沿用蝴蝶鍵盤。

其餘 MacBook 機型也將在 2020 年改採剪刀腳鍵盤，因此預估採用剪刀腳機型的 MacBook 出貨量在 2019 年、2020 年與 2021 年分別為 40 萬台、1000 萬台與 1600 萬台。

此外，郭明錤預估 Smart Keyboard 出貨量在 2019 年、2020 年與 2021 年分別達 200 萬台、400 萬台與 700 萬台，預期精元將自 2020 年開始成為 Smart Keyboard 的鍵盤模塊新供應商，並由鴻海 (2317.TW) 負責鍵盤模組與保護套的組裝。