郭明錤：Q4蘋果將發表新AirPods 變更設計將重創燿華、華通

週二 (23 日) 中國天風證券分析師郭明錤發表研報，預期蘋果 (AAPL-US) 今年可能於 Q4 推出 2 款新 AirPods，預估燿華 (2367-TW)、華通 (2313-TW)、韓廠 Young Poong (000670-KS) 將因新 AirPods 變更設計而受重創；預期立訊 (002475-CN)、歌爾 (002241-CN)、全球第二大封測廠 Amkor (AMKR-US) 為主要受惠者。

郭明錤在研報中預計，蘋果今年可能於 Q4 推出 2 款新 AirPods，且估計在 2019 年 Q4 至 2020 年 Q1 量產，內部設計均捨棄既有型號的「SMT + 軟硬板」設計，改採 SiP 設計；而這 2 款新 AirPods，其中一款將擁有全新的外觀設計，售價將高於目前既有型號，而另一款外觀則與目前的 AirPods 相同，售價也將維持與目前一致。

郭明錤表示，此 2 款新 AirPods 在改採 SiP 設計之後，將提升組裝良率、節省內部空間與降低成本，故正向看待新 AirPods 之需求與蘋果在 TWS 市場的領導地位，同時預期 2019 年與 2020 年 AirPods 出貨量分別可達 5200 萬與 7500–8500 萬部。

郭明期預測，燿華可能是新 AirPods 更改設計的最大受創者，理由如下：

預期新 AirPods 將取消 SMT + 軟硬板設計，意即未來 AirPods 不再採用軟硬板，供貨商包括燿華、華通與 Young Poong。

在軟硬版供貨商中，因燿華為最大供應商且 AirPods 軟硬板佔燿華營收比重最高，故認為燿華可能是新 AirPods 更改設計的主要輸家。

郭明錤並預測，立訊、歌爾、Amkor 將是新款 AirPods 的最大受惠者，理由主要有三：