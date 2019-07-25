〈台灣大法說〉總座林之晨：穩定布局5G 已發展物聯網垂直應用

年底將競標 5G 頻譜，台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (25) 日表示，將持續穩定布局 5G，目前已發展物聯網垂直應用，此外，3.5GHz 頻段得標的電信業者，最快明年下半年啟動商轉。

林之晨表示，年底將展開 5G 頻譜競標，執照是 20 年，預期明年會釋照，且 3.5GHz 中頻段的得標電信業者，有機會明年下半年啟動商轉，不過，依照目前電信產業環境，2 家小業者較為艱辛，即便很努力，但效果有限，3 大電信則不會有劇烈競爭。

市場預估，4G 競標 3 次總計標金 1748 億元，年底 5G 首次標金合計上看 350 億元，加上 NCC 規定，3.5GHz 頻段得標者，要建設 1000 個基地台，28GHz 則需建 3000 個基地台，恐墊高電信業明年的資本支出。對此，林之晨僅說，尚未公告明年財測，明年初會再公布。

5G 應用方面，林之晨表示，物聯網是 5G 重要的一環，目前已發展物聯網垂直應用，包括智慧醫療、智慧製造、智慧城市等。

日前 NCC 核准台灣大與亞太電 (3682-TW) 的網路變更方案，未來偏鄉地區亞太電將能租借台灣大網路漫遊，對此，林之晨表示，因仍在商業洽談階段，短時間難以推測後續帶來的營運效益。