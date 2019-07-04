郭明錤：MacBook剪刀腳鍵盤估回歸！精元最受惠

天風國際分析師郭明錤針對蘋果 MacBook 鍵盤發表最新看法，由於客戶體驗不佳，蘋果未來將放棄採用蝴蝶鍵盤，採用新設計的剪刀腳鍵盤，而精元 (2387-TW) 將是最大受惠者。

(圖片: AFP)

郭明錤團隊預估今年下半年 MacBook Air 更新機型可能會捨棄蝴蝶鍵盤，並改回傳統剪刀腳鍵盤，主要原因如下：

改善使用者鍵盤使用體驗。既有的蝴蝶鍵盤引起許多客訴，且消費者大多認為蝴蝶鍵盤鍵程極短，已影響打字體驗。

降低故障機率。蝴蝶鍵盤容易因為灰塵、細屑等卡住而無法正常運作。

降低成本。蝴蝶鍵盤生產良率低，成本遠高於一般筆記本鍵盤 (約 250–350%)。

新設計剪刀腳鍵盤開發成功。新型剪刀腳鍵盤可望提供更長鍵程，改善打字體驗，並採用玻璃纖維強化按鍵結構提升耐用性。預估新設計剪刀腳鍵盤單價高於一般 NB 鍵盤約 150%～250%。

此外，郭明錤團隊認為 2020 年部分 MacBook Pro 更新機型也改採新型剪刀腳鍵盤。因此新型剪刀腳鍵盤的 MacBook 機型出貨量，預估在 2020 年成長 500%～700%。

雖蝴蝶鍵盤仍具輕薄優勢，但一般消費者已感受不到兩者差異，且新型剪刀腳鍵盤能提供更好使用體驗，並提升 Apple 獲利，因此他們預測蝴蝶鍵盤最終會被取代。

最後，郭明錤團隊預測精元將成為新型剪刀腳鍵盤獨家供應商，且將為新產品擴增產能，而新產能可望自今年下半年開始貢獻營收與純益。

即使新型剪刀腳鍵盤將逐步取代由緯創獨家生產的蝴蝶鍵盤，但新型剪刀腳鍵盤需求量大，緯創 (3231-TW) 仍有機會在 2020 下半年成為第二供應商。在緯創加入供應鏈後，精元市占率仍會逾 60%。

此外，他們預估精元將在 2020 年為 Apple 再額外量產 2～4 個新鍵盤產品，成為 Apple 最重要的鍵盤供應商。