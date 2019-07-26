炎洲出售寧波薄膜產線 處分收益本季可望入帳

台灣膠帶龍頭炎洲集團 (4306-TW) 出售寧波炎洲 1 條薄膜生產線與相關資產，交易預計本季完成，交易金額約人民幣 1.15 億元，惟目前仍處於分割新公司狀態，處分收益得待分割新公司後才可確認，可望貢獻本季獲利表現。

炎洲旗下子公司寧波炎洲將分拆為 2 家公司，其中 1 家保留寧波炎洲名稱，另 1 家新公司則會涵蓋寧波炎洲 1 條薄膜生產線、土地、廠房與設備，並出售給中國寧波神道貿易公司，交易金額約人民幣 1.15 億元 (相當於新台幣 5.29 億元)。待新公司切分較不具效益的薄膜產線後，寧波炎洲仍將保有膠帶廠與 1 條薄膜產線。

炎洲表示，此次出售薄膜產線，是為活化公司資產效益，雙方在簽署股權轉讓框架協議生效，及收到定金後，寧波炎洲才會開始辦理設立及分割新公司相關程序，目前正在進行分割新公司相關程序，交易金額約人民幣 1.15 億元，惟處分收益得待分割新公司後才可確認。

不過，炎洲預計，相關交易本季就可望完成，處分新公司股權後，處分收益將貢獻本季獲利表現。炎洲第 2 季本業營運已較第 1 季回溫，而第 3 季 PVC、OPP 薄膜等訂單需求，也較第 2 季成長，本業獲利持穩，再加上處分股權收益入帳挹注下，第 3 季獲利表現可期。

