〈財報〉3M淨利下滑39% 財測仍維持不變

便利貼和辦公用品大廠 3M(MMM-US) 於週四 (25 日) 公布第二季財報，由於受到中國汽車和電子市場需求疲軟，全球經濟放緩衝擊，淨利比起去年同期的 18.57 億美元下滑了 39.31%，不過公司仍繼續維持其 2019 財年展望。

早盤 3M 股價一度上漲至 4%，投資人因為第二季財報並無第一季那般慘而寬心，今年 4 月 25 日 3M 公布第一季財報後，股價暴跌 13% 創下 1987 年來最大單日跌幅。

不過今日 3M 股價先升後倒跌逾 1%

3M 股價走勢圖 (圖片: Investing)

3M Q2 財報關鍵數據

營收: 81.71 億美元，較去年同期的 83.9 億美元，下跌 2.6%

淨利: 11.27 億美元，較去年同期下滑 39.31%

經調整後淨營收: 13 億美元，較去年同期下滑 30.6%

GAAP 每股純益: 1.92 美元，比起去年同期 3.07 美元，下滑 37.5%

經調整後 EPS:2.20 美元，去年同期的 3.07 美元，同比下降 28.3%

有機當地貨幣銷售額 (Organic local-currency Growth): 較去年同期下滑 0.9%

3M 在四月份決定因應中國市場需求緊縮而調整產能，大幅裁減近 2000 多個職位，本季 3M 亞洲等主要市場銷售額均下滑，不過在美國小售額卻增長 2%。

執行長 Mike Roman 表示：「由於我們有效管理成本和改善現金流，我們在關鍵終端市場持續緩慢增長的情況下表現強勁」

展望未來

3M 綜觀看來銷售均下滑並非是件好事，不過由於市場對 3M 預期已下降，或許可能推高股價。

Gordon Haskett 分析師 John Inch 在週四一份研究報告中寫道：「許多分析師已經將 3M 稱為本季度的最佳空頭」

3M 股票今年以來基本持平，遠低於道瓊斯工業平均指數 18% 的漲幅。不過 3M 股票的交易價格約為 2020 年預期收益的 18 倍，仍然高於標普中的其他工業股票。