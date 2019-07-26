近完美相關！IC Insights：2018-2022全球GDP、IC市場相關係數0.95

鉅亨網編譯許家華 2019年7月26號14點27分

IC Insights 近期公布《McClean Report 2018》的年中更新預測，其中預期 2018 年至 2022 年間全球 GDP 和 IC 市場相關係數達到 0.95，較 2010 年至 2017 年期間的相關係數 0.88 上升，顯示 GDP 成長和 IC 市場成長這兩者關係越來越緊密。

如圖所示，在 2010 - 2017 年期間，全球 GDP 成長與 IC 市場成長之間的相關係數為 0.88，已經是很強的數據 (因為完美相關係數為 1)。

在這個時間帶之前的 30 年，2000 年代初期兩者的相關係數為相較疲弱的 0.63，再推回去到 1990 年代，這個係數呈現 -0.10 的負值。

IC Insights 認為，因為 M&A 交易數量越來越多，使得大型 IC 製造商和供應商變少，這是供應面的重大變化，也說明產業的成熟化，促使全球 GDP 成長和 IC 市場成長彼此的關聯性越來越高。

其他因素包括，產業發展模式走向輕晶圓廠 (fab-lite)，以及資本支出占銷售率百分比下滑，所以趨勢均表明半導體產業的巨大變化，長期下來可能導致市場週期的波動變小。

2017 年，由於 DRAM 和 NAND 閃存市場飆升，「產能 / 資本支出週期模式」大幅影響 IC 產業成長