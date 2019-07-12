IC Insights:今年DRAM資本支出預估將暴跌28%

市場調研機構《IC Insights》最新報告預測，由於 2017 年至 2018 年之間 DRAM 的巨額資出，加上貿易局勢不穩定，以及因為需求疲軟而受壓制的 DRAM 平均銷售價格 (ASP)，調研機構預估今年 DRAM 資本支出將會暴跌 28%。

今年下半年，半導體產業最渴望知道的，便是 DRAM 市場景氣何時復甦，景氣復甦的程度多寡，將能決定 IC 產業將有多少產能。

同時還必須考慮在過去兩年累積的巨額資本支出後，市場究竟還能有多少產能上線，以及 DRAM 價格的下滑程度多大。

全球三大 DRAM 主要供應商，分別為南韓的三星、SK 海力士和美光，這三大廠一致認為，未來幾年 DRAM 產量將以每年約 20% 的速度增長。



DRAM 實際資本支出與預期支出 (圖片: IC Insights)

上圖為美光於 2018 年分析師與投資者大會釋出的數據，顯示出美光認為若要達到每年 DRAM 出貨量年增 20% 的目標，所需要達到的資本支出，以及歷年來，美光預期的 DRAM 資本支出和實際支出比較。

資本支出推動產能

在製造 DRAM 技術越來越新穎和複雜的發展下，市場需要更多晶圓代工廠來容納新技術所需要的設備。美光預測半導體產業資本支出要達到一定程度，才能夠讓 DRAM 出貨量年增 20%，甚至要比起 2015 年到 2018 年資本支出，從 80 億美元增加至 180 億美元還多數倍。

見圖可發現，2016 年的 DRAM 資本支出，就略低於要達成年增 20% 所需要的資本支出目標，大約與 2017 年相同。

然而，2018 年 DRAM 市場的資本支出達到了 237 億美元，遠比預期目標的 180 億美元高出 32%。值得注意的是該年 DRAM 出貨量僅增長 13%，預計 2019 年將增長 17%。

DRAM 供需將於明年回歸平衡

過多的資本支出通常會導致產能過剩，連帶拖累市場價格。加上因為貿易局勢導致經濟成長放緩，以及晶片需求疲軟等因素，對於半導體產業可說是雪上加霜。

三星，SK 海力士和美光去年積極投入 DRAM 市場，期望提高 DRAM 產能，不過隨著全球市場經濟貿易的不確定性持續，IC Insights 認為 DRAM 產能過剩和價格疲軟，將持續至 2019 下半年。

不過往好處看，預測今年 DRAM 的實際資本支出，將會低於出貨量年增 20% 所需的目標支出，正好抵消 2018 年的超支，並有助於 IC 產業在 2020 年回歸 DRAM 市場的供需平衡。