面對印度政府監管 亞馬遜持續尋求突破契機

亞馬遜 (AMZ-US) 破紀錄的利潤年度已經結束，電子商務巨頭已於週四 (25 日) 宣布令人失望的第二季財報表現，第二季獲利僅 26 億美元，遠低於第一季的 36 億美元。

亞馬遜將失去的盈利歸咎於升高的運輸成本及雲端業務增長放緩，但該公司仍表示對國際市場，尤其是印度，零售和雲端領域的增長寄予厚望。

截至 6 月份，亞馬遜的國際銷售總額在本季年增率為 12%，而隨著與沃爾瑪 (WMT-US) 和其他電子商務平台的競爭加劇，亞馬遜對美國以外的增長前景感到樂觀。

印度是亞馬遜投入巨資的主要海外地區之一

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 說：「我們持續看到賣家和運輸合作夥伴的計劃有所增長。」「我們在全球銷售計劃上投入了大量資金，這有助於我們的印度賣家不僅能夠接觸到印度的客戶，還能接觸到全球其他地區的客戶。」

Brian Olsavsky 補充說，在過去的 18 個月裡，印度的 Prime 付費會員數量翻了一倍，但亞馬遜沒有給出具體數字。

同時亞馬遜也在上一季於印度推出了亞馬遜 Flex，該項目旨在幫助當地合作夥伴運送包裹並創造相關工作機會，Olsavsky 將其描述為一個「雙贏」的項目。

亞馬遜還在印度的九個城市推出了無包裝運輸計劃，旨在減少與運輸過程中相關的浪費。

但投資者和分析師都非常想知道亞馬遜計劃如何應對印度日益嚴格的電子商務法規；此前去年 12 月，印度宣布了一項新法規，禁止電子商務公司通過當地企業銷售產品，該國政府對於諸如大幅折扣等做法的則更加嚴格。

新的電子商務規則表明包括亞馬遜在內的外國零售巨頭正面臨印度不友善和對國內公司具保護性的監管環境，儘管存在挑戰，但包括亞馬遜在內的公司也不想放棄高增長地區。

印度品牌資產基金會表示：「預計至 2026 年印度電子商務市場價值將達到 2000 億美元，高於 2017 年的 385 億美元。」

亞馬遜管理層週四 (25 日) 在財報發布會中表示，該公司正試圖通過建立技術基礎設施、勞動技能培訓、釋放就業機會等優勢來戰勝印度政府。

Olsavsky 說道：「我們與印度政府的接觸使我們樂觀地認為，我們的持續合作，有助於尋求穩定且可預測的政策。」