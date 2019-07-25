壽險業上半年匯損1154億元 金管會設增資雙重預警指標

金管會今 (25) 日公布壽險業上半年累計匯損突破千億、高達 1154 億元，為健全保險業財務結構，並強化風險承擔能力，金管會決議對壽險業的增資，設立雙重預警指標，把淨值比 3% 與資本適足率 200% 都納入強制增資標準，明年 4 月起實施。

壽險業在 5 月終於揮別匯損，轉為單月淨匯兌利益 1 億元，讓前 5 月壽險業淨匯損為 829 億元，不過 6 月又轉為匯損，使得累計上半年匯損高達 1154 億元，等於 6 月單月就一口氣匯損 325 億元。

截至 6 月底，新臺幣兌美元匯率相對於去年年底貶值 1.1%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達 837 億元，較上月份減少 183 億元，而涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，壽險業尚有 927 億元的稅前獲利，年增 43.1%。

正因為壽險業對匯兌與資本市場波動相當敏感，金管會決議，除了現行採資本適足率 200% 的門檻以外，還增設淨值比也納入增資標準，規定低於 3% 列入「資本不足」或低於 2% 列為「資本顯著不足」二評量標準，但需要連續兩期未達標，才會要求強制增資，以 RBC 或淨值比其中一項較低等級來認定，未達標準就會要求立即改善。

同時配合資本適足率等級畫分標準之修正，增訂每營業年度終了後 3 個月內，及每半營業年度終了後 2 個月內，應向主管機關申報經會計師查核的淨值比，今年 8 月，各保險公司就要在官網或是公開資訊觀測站公布上半年的淨值比。

去年全球股災，包括新光人壽、全球人壽、三商美邦與宏泰人壽淨值比均低於 3%，宏泰人壽甚至低於 2%，但今年市場回穩，截至首季只剩宏泰人壽淨值比低於 3%。