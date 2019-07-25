〈友達法說〉G20後貿易戰拉長戰線 短期有轉單長期恐造成產業重構

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (25) 日召開線上法說，面對近期全球的貿易壁壘，董事長彭双浪表示，雖然在 G20 後，美中貿易戰看似緩解，但貿易衝突的本質並未沒有解決，整體貿易戰只是拉長戰線，雖然短期有望受惠轉單，但長期對產業不是件好事。

彭双浪指出，雖然貿易戰可能帶來短期轉單效應，但長期來看可能破壞全球產業分工，不僅效率降低，還有可能造成成本提高，而現階段美中貿易戰尚未結束，日韓、美歐之間又傳出貿易爭端，對於產業未來發展將是一大衝擊，

就面板產業來看，彭双浪表示，今年受貿易戰影響，整體需求比產業原先預估還要來的低，加上中國廠商的新產能持續開出，造成供過於求現象更加嚴重，預估產業供過於求將成為常態，狀況還將持續好幾年。

彭双浪表示，現階段供過於求現象，加上客戶拉貨狀況不平均，對於先前開出新產能的廠商來說比較辛苦，不過友達已經提前做好準備，往多元化發展，而產業供過於求狀態何時緩解，他表示，一切仍需觀察供需市場，需求何時回升、中國廠商是不是放緩投資而定。

展望未來，彭双浪表示，大環境不確定性仍大，目前仍審慎看待下半年表現，在客戶端或製造端都積極準備，以因應客戶急單需求，未來也將提升非消費型及高端產品比重，拓展多元服務。