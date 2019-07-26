[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄07/25 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 ------------------------------------------------------------------------------------------- 1529 樂士 07/25 上市增資 07/19-07/23 2700 11.00 11.00 統一 01 07/24 71879 1592 英瑞-KY 07/30 上市現增 07/24-07/26 1020 19.20 19.20 元大 02 07/29 30842 4306 炎洲 07/31 上市現增 07/25-07/29 4050 11.70 11.70 元大 02 07/30 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。