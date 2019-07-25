【日盛投顧】指數高檔震盪，中小型股輪動表現

◆盤勢分析

1. 美股晶片股上漲帶動費半指數創新高，但台股並未趁此利多順勢突破「萬一」大關，早盤以低盤開出後維持在橫向震盪，成交量維持在 1,300 億之上，盤面以網通、PCB 及記憶體等個股輪動上漲，終場指數上漲 5.65 點，漲幅 0.05%，收在 10,941.41 點，成交金額為 1,333.21 億元。三大法人合計買超 5.38 億元：外資買超 21.91 億元、投信賣超 1.97 億元、自營商賣超 14.56 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量在 1,300 億之上，後勢續放大至 1,400 億之上才有利挑戰「萬一」。

（2）、均線：下檔支撐為月線 (約 10837 點附近)，上檔壓力約為 11,100 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，短線仍有機會挑戰 11,000 大關。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電守穩 5 日線後能否再挑戰新高。

3. 櫃買指數上漲 0.44%，收在 143.33 點，相對集中市場強勢。短線支撐為 140 點附近，壓力為 145 點附近。

4. 台股選股方向可留意 PCB、藍芽耳機概念股、AMD 概念股、生技、內需。

PCB、藍芽耳機概念股、AMD 概念股、生技、內需



1. 網通：3491 昇達科因上半年財報利多今日強勢漲停創本波新高，帶動相關族群 3380 明泰、2485 兆赫同樣上漲創本波新高，相關族群短線上仍可留意 2345 智邦、3704 合勤控、2332 友訊、3062 建漢等個股。

2.PCB：受惠 5G 應用的 6274 台燿今天出量上漲即將再度挑戰歷史新高，帶動 2316 楠梓電創下今年新高，資金也輪動今年漲幅相對落後的 PCB 廠如 2368 金像電，另外受惠 APPLE 拉貨的軟板廠 6153 嘉聯益、6269 台郡也持續走強。

3. 記憶體：日韓貿易戰持續升溫，影響全球記憶體供需，全球 DRAM 大廠股價美光股價持續創波段高，也連動台廠相關個股 2408 南亞科、2344 華邦電、2337 旺宏等個股近期持續強勢走高，記憶體 IC 大廠 8299 群聯今日再創今年新高，另外 DRAM 模組大廠 3260 威剛近期股價也持續走強。

4. 食品：龍頭股 1216 統一受惠暑假旺季需求，今再度放量走強，另外 1215 卜蜂創下除息後還原新高，相關族群後勢仍可留意 1210 大成、1218 泰山、1229 聯華等個股。