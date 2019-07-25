台股盤中—鴻海穩健填息 指數力守5日線 站穩10900點之上

受到鴻海、中華電等 44 檔股票除權息影響，台股今 (25) 日早盤開低失守 5 日線，所幸鴻海填息步伐穩健，加上記憶體、網通與 IC 設計等族群支撐，指數仍站穩 10900 點之上，力守 5 日線，預估今日成交量可望衝上 1300 億元。

亞股今呈現震盪整理，北韓疑因抗議美韓 8 月聯合軍演，今早突然朝海面發射 2 枚飛彈，在東北亞情勢緊張下，拖累韓股平盤下震盪，陸、港股則逆勢走高，其中，陸股因貿易戰重啟談判、官方要求金融業調降利率，寬鬆政策帶動陸股連三紅，上證指數重新攻上 2900 點之上。

今天進行除權息交易的權值股中，鴻海填息步伐穩健，盤中漲幅超過 2%；玉山金率先填息，接下來將觀察填權進度；中華電則略顯疲態，平盤下震盪，呈現貼息狀態。

觀察盤面族群表現，包括記憶體 DRAM 、IC 設計與 5G 與網通族群，表現相對穩健。記憶體族群中，群聯受惠傳統旺季、日韓貿易戰與東芝斷電等事件影響，讓原本高庫存壓力宣告解除，在利多消息激勵下，盤中股價穩定攻高。

受到日韓貿易戰影響，DRAM 族群可望因此受惠，旺宏、華邦電等股價持續衝高，盤中股價各有 5%、3% 以上漲幅。

法人表示，台股今天有 44 檔股票同步進行除權息交易，影響指數開盤蒸發 44 點，如果扣除鴻海、中華電、玉山金等股票除權息交易，大盤應可持續向上叩關「萬一」大關，後續觀盤重點可鎖定外資是否繼續買超、期現貨是否可連續且同步作多。

