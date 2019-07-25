【華冠投顧】幸運星-驚驚漲ING……底部進場不贏也難……飆股果然飆到外太空！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3017 奇鋐、3491 昇達科、2337 旺宏、2344 華邦電、6153 嘉聯益

中美貿易趨向樂觀 + 月底 FED 降息預期及財報表現佳，昨晚 S&P 500、NASDAQ 及費半均創歷史新高，費半大漲 3.1%，但道瓊上週創歷史新高後持續拉回，下跌 79 點。台股今天權息交易將蒸發 44 點，但是光 2317 鴻海填息就超過達 5 成，2884 玉山金則完全填息，加上其他權值股也努力拉抬，如 2408 南亞科、2454 聯發科、4938 和碩、2474 可成、3008 大立光、6505 台塑化…… 讓今天開盤除息蒸發的 44 點逐漸收斂開低走高，收盤小漲 5 點站回五日線，日 K 連兩黑後今日收紅，成交量 1,331 億！！OTC 持續驚驚漲收盤漲 0.3% 再創波段新高，成交量再度放大維 384 億…… 上漲家數 856 家（漲停 7 家），下跌 572 家！！

今日強勢股集中在 5G 族群如 3491 昇達科、3380 明泰、3419 譁裕、3047 訊舟、2485 兆赫。DRAM 有 2337 旺宏、2408 南亞科、2344 華邦電續強。PCB 則有 6274 台燿、2368 金像電、6153 嘉聯益、3037 欣興…… 昨天老師節目建議大家續抱的矽晶圓 3707 漢磊昨日飆漲停，今日果然大漲 6.2% 再創新高…… 恭喜大家囉！！其他強勢股有 6411 晶焱、5356 協益、3290 東浦、2328 廣宇、2360 致茂、4564 元翎、2615 萬海……

弱勢股部分，昨天漲停的 6230 超眾、8028 昇陽半漲多拉回；2442 新美齊連跌 3 天，2387 精元漲多拉回，3017 奇鋐、5876 上海商銀破頸線；2405 浩鑫、3665 貿聯 - KY、2357 華碩（一黑吃四紅）……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。