蘇嘉瑞：大健康產業跨領域轉型趨勢—精準醫療

文．洪寶山

六月份衛福部公布最新數據，癌症已連續三十七年蟬聯國人十大死因首位。面對癌症的威脅，健康保健的意識抬頭，日新月異的醫療科技，如何以新型的產業姿態邁向整合式醫療？

KPMG 安侯建業 跨領域的醫療生技產業輔導

作為台灣四大會計師事務所之一的 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所，三十幾年來也致力於提供各種企業管理諮詢服務，結合全球專業的財務顧問諮詢經驗，以及資源網路與資訊管道，發展出一套整合性的服務架構。近年有感於台灣逐步走向高齡化社會，高齡化人口對於醫療經濟產業鏈帶來的衝擊與商機，KPMG 安侯建業希望提供相關醫療企業，透過產、學、研界的整合與共識，找出適合台灣經營的階段式架構。

為了提供在地的整合型團隊，特別聘任同時具備醫師與律師執照的蘇嘉瑞醫師，擔任健康照護產業服務團隊的共同主持人。目前 KPMG 安侯建業的團隊是以顧問方式與相關企業進行合作，蘇嘉瑞同時解釋，「我們在三年前成立生技醫療團隊，提供例如：精準醫療、健康照護等產業的輔導，也就是一站式的服務。」

藉由財會事務所，或者管理顧問公司的角色促成產業建立，主要協助技術導入、法規管理以及商業資金的挹注。以輔導對象現有的技術和資源綜合出產業呈現的模式，尋找資金、創投，並且引進管理制度，或者輔導企業上市上櫃或與資本市場串聯，讓整個健康照護在管理或商業方面同時獲得成效。

精準醫療 產業新趨勢

蘇嘉瑞認為，「台灣生技醫療業想要做得很好，一定要有頂尖的科學技術。」因此，跨領域的產業鏈格外重要。除了合適的法規管理與實際的商業模式，台灣的醫療技術在全球也是名列前茅，許多醫療機構、生技公司陸續投入精準醫療的研究與發展，這對未來大健康產業的轉型與發展是重要的突破關鍵。

精準醫療是什麼呢？美國前總統歐巴馬於二○一五年在國情咨文中提出以二．一五億美元推動「精準醫療計畫」(Precision Medicine Initiative)。根據美國政府針對精準醫療計畫的說明：「精準醫療是將個人的基因、環境、生活方式等個體差異都納入考慮後，對於疾病的治療與預防的新興方法」。

有別於傳統治療總是以一種治療方式，或單一藥物針對所有病人或疾病作診治，精準醫療將每個病患都視為一個個體案例，針對不同病徵、基因等條件進行觀察與檢測，產生不同的治療方式。舉例來說，過去乳癌只有一種藥物治療，但是現在可以針對不同的乳癌病癥，使用不同的標靶治療。

在過去，醫師問診是「對症下藥」，先了解症狀，再思考如何治療。蘇嘉瑞進一步說道，「每個人都有不同的特異性，就像古人說因材施教，在醫療上也會有『因材施藥』狀況」。簡而言之，精準醫療就是個人化的醫療，主要目的是讓病患在面對疾病時，依照基因特異程度與特質，可以獲得更適合的治療，不同階段提供不同的治療方式，同時，也能減少副作用產生的機率。

跨國合作 法規突破

台灣的醫療產業近年致力於精準醫療的發展與研究，也同步參與美國跨國的「射月計畫」(Moon Shot)。精準醫療作為新興的醫療技術，在科技設備上講求精益求精，除了技術與國際合作，也要推進法規的鬆綁與管理。由於精準醫療範疇廣泛，相關法規的通過也影響整個醫療技術的前進。

以去年九月通過的特管辦法為例，由 KPMG 安侯建業參與協助政府修正法規，開放同屬精準醫療範疇之一的細胞治療，讓台灣成為全亞洲細胞治療的領頭國家之一。這為細胞治療奠定了長期發展的契機，目前開放六項自體細胞治療，允許由各大醫院向衛福部提出申請，並透過符合「人體細胞組織優良操作規範」的機構合作進行治療細胞的培養。

精準醫療看似可以治療部分過去不能治療的疾病，但目前隱性存在的風險也是重點追蹤的方向。「就像新藥開發，會有新的副作用產生。」蘇嘉瑞指出，有些癌症病患或許可以經由精準醫療獲得治癒，但某些可能產生其他副作用，甚至沒有預期的治療效果。即便如此精準醫療的發展仍是全球趨勢，相關安全性的長期觀察與追蹤必須落實。另一方面，也要仰賴政府的法規管理與推廣，在開放現制的同時，也應該扮演監督的角色。

健保大數據與資通訊的結合 台灣醫療前景優勢

大數據的應用，已經成為許多醫療變革的依據。以個人化為中心的精準醫療，針對基因進行分析，透過個人化的基因模式、過往基因的解密以及研究，才能發展出一套個人化醫療的完整體系，相對的，基因庫的蒐集與建立成為首要問題。基因就是一種生理數據，透過基因資料的蒐集作為大數據，並應用人工智慧掌握人體或健康的奧秘，克服照護環境的困難。

對於台灣而言，由於健康保險制度的推行，在醫療大數據的建立擁有極大的優勢。首先，獲得大數據有兩個前提：(1) 資料的完整性和豐富性；(2) 資料庫的建立需要是「好」的資料。蘇嘉瑞表示：「簡單說，台灣是單一健保體系，九九％都是通過同一個系統建立，不像美國或其他國家由不同的保險公司建立，會造成資料數據的分散。」由於台灣健保覆蓋率很高，讓醫療系統擁有完整的數據參考，加上台灣本土的醫療技術在國際上也具備數一數二的水準，這讓台灣建立的資料庫有著一定的代表性。

第二，資通訊產業也是台灣的強項。透過台灣的 ICT 產業，無論是雲端、運算，甚至是人工智慧，針對國人健康資料進行分析與對比，醫療技術與資通訊的結合將成為台灣醫療大健康產業的強項。如何從精準醫療、個人化醫療、基因定序到大數據再經由資通訊、人工智慧做一個醫療產出，這將是一個完整的連貫，也是台灣未來發展的方向之一。

KPMG 安侯建業的生技醫療團隊也針對這樣的結合，協助許多資通訊產業與醫療機構合作，例如：透過穿戴式的裝置蒐集醫療訊號建立大數據，再透過人工智慧的部分進行資料分析。尤其在台灣正走向高齡化的狀態，怎麼利用醫療資通訊的資源，透過大數據、穿戴式的裝置、遠距照護、智慧醫院等項目結合，來提供更完善的服務，是產業界與政府能夠著力發展的方向，藉以提供台灣人民一個良善的照護環境。

跨界服務 整合式醫療的推手

在當今許多產業追求轉型，並且做跨領域的產業整合，KPMG 安侯建業跨領域的背景，不只是提供單向服務，而是多方位的彙整。「跨領域後才讓我明白如何從不同角度看同一個問題。」蘇嘉瑞說道。由於過去專業技能的訓練，長時間以專業看待產業，當站上平台整合的角色時，才轉而體會如何從需求者的角度看事情，並有效地將各方資源整合在一起，避免以狹隘視角面對產業鏈。

目前台灣的精準醫療產業雖然有人才優勢，但市場較小，在整個產業的整合上也需要加強。最重要的是，在面對道德與法規議題時，法規要能同步修正，才能提供更彈性的生技醫療產業開發，讓台灣的精準醫療與世界標準並行，一同朝向完整產業結構邁進。

來源：《理財周刊》 987 期

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