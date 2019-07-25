美股VIX出現巨額看漲買權 分析師：應是美股多頭的避險持倉

美股大漲之下，芝加哥選擇權交易所 (COBE) 波動率指數 (VIX) 週三 (24 日) 大跌 4.28%，收 12.07。儘管來到低點，卻有買家大手筆買入看漲的買權。

據《彭博》報導，紐約時間週三 14:25，有超過 57 萬口與 VIX 掛鉤的看漲買權成交，賣權成交則不足 5 萬口，使成交量的 Put/Call Ratio(看跌 / 看漲比率)，來到 4 年來的新低。

Cboe VIX 也被稱為「恐慌指數」，通常在股市大跌時才會突然攀升，在眾人看好股市表現時大量買進 VIX 買權，這一手法最著名的買家是「50 美分 (50 Cent)」，他會以 50 美分價格大量買進 VIX 買權，在股市突然大跌時獲利。

匿名為 50 美分的投資人在 2017 年大為活躍，那一年美股風平浪靜，是 50 多年來最平靜的 1 年，50 美分因此多次慘賠遭市場嘲笑，但在 2018 年 2 月 5 日，VIX 隱含波動率創下史上最大的單日漲幅，50 美分也大撈一筆。但自此以後，類似交易手法就不再常見。

IPS Strategic Capital 首席交易員 Patrick Henness 表示，在 2017 年 50 美分活躍之時，超過 5 萬口買權主導了 VIX 的選擇權市場，今年並不多見。而過去兩天，大規模的買權介入，改變了一直沉悶的 VIX 期權市場。

Henness 認為，目前看來，這些買權不太可能是想靠股市大跌獲利，相反地，這應該是做多股市的一項避險做法。

這些買權中，有一半是在 1 個月內到期，執行價格為 20，規模類似前兩年的 50 美分，估算下單成本約 35 美分。

自 5 月 13 日中國對美國的關稅發動報復，引發美股拋售之後，VIX 就未再站上 20，週三還一度跌破 12，是近 3 個月以來首次。

華盛頓獨立交易員 Dave Roberts 表示，預計在 7 月 FOMC 決定之後，市場不會有太多大事，當前的情況有助於增強既有趨勢，而不是逆轉。

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