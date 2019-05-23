〈華為風暴〉VIX恐慌指數5月飆12% 近一週已見下降 市場情緒可望和緩

美中貿易戰升溫打亂 5 月股市表現，部分股債更跌回第 1 季的起漲點，反映市場恐慌情緒的 VIX 波動率指數，5 月上漲 12%，但近一週已有緩和跡象，VIX 指數降已至 14 到 15 之間，顯示市場情緒有緩和穩定跡象。

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數）主要是反映 S&P 500 指數期貨波動程度， 當 VIX 指數超過 40，代表市場對未來呈現非理性恐慌，短線可能出現跌深反彈；指數低於 15，意味市場呈現非理性繁榮，須慎防賣壓出籠。

美中貿易戰引發科技大戰，華為風暴持續籠罩全球股市，台股自 5 月 6 日貿易戰開戰以來，已遭外資賣超 1276.74 億元，與華為相關供應鏈股價更是哀鴻遍野。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，美中貿易紛爭持續發酵並干擾市場，其中又以亞洲市場對此議題相對敏感，美歐股市近期走勢則相對緩和，觀察反映市場恐慌情緒的 VIX 波動率指數，5 月以來確實大漲逾 12%，但近一週已下降逾一成，指數落在 14 到 15 間，顯示市場情緒相對穩定。

莊凱倫指出，美中之間的貿易角力已非單純藉加徵關稅的問題，建議短線可先關注 6 月 1 日中國對美 600 億商品關稅開徵的影響、6 月底 G20 會議川習是否會面並帶來突破，以及中國是否會對華為禁令進行報復。

莊凱倫分析，美中貿易談判將使全球生產價值鏈展開新一波重組，以因應新關稅壁壘可能帶來對於營運成本、甚至是全球 GDP 的影響，這些都是必須關注的。

展望後市，莊凱倫表示，目前市場對於局勢演變，仍對下半年經濟發展評估維持「放緩」而非「衰退」的預期，因此只要企業獲利基本體質佳、全球央行維持鴿派等現象持續，投資人仍將關注點逐步回歸基本面。

至於在投資建議上，莊凱倫表示，主要方向仍以基本面相對較佳的美股為主，歐股及新興市場則視美中及美歐貿易發展伺機調整，現階段標的上仍大致以大型股和高股息概念為主。

