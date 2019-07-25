記憶體族群受韓廠減產激勵 股價紛創逾10個月新高

受惠記憶體大廠 SK 海力士將從第 4 季起縮減 DRAM 產能與 NAND Flash 投片量，供需情況可望持續獲改善，記憶體族群今 (25) 日強漲歡慶，旺宏 (2337-TW) 大漲逾 6%，創近 10 個月新高，華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 也上漲逾 5%，威剛 (3260-TW) 漲幅則逾 2%，均創近 11 個月新高價。

日本政府日前宣布，將從 7 月 1 日起，限制半導體及面板關鍵化學材料出口至韓國，包括三星半導體、SK 海力士等記憶體大廠，營運都將受影響，市場認為，在韓廠缺乏關鍵化學材料，市場產能減少下，有助 DRAM 與 NAND Flash 供需情況獲改善，價格也可望因此止跌回溫。

而韓廠 SK 海力士在公布第 2 季財報後，今日傳出決定調整生產計畫，除 2020 年資本支出大幅減少外，將從今年第 4 季起，縮減 DRAM 產能，並減少 NAND Flash 投片量由原定的 1 成至 15%，將再使市場供需有所改善，利多消息推升下，資金買盤進駐記憶體族群。

旺宏董事長吳敏求日前也指出，若限令實行後，一定會造成缺貨，且預估在限令實行的 3 個月後，記憶體市場將會「極度」混亂，在供不應求的情況下，台廠、及其他非韓廠的記憶廠商，將會因此受惠。

威剛也預期，在日韓貿易戰短期不易平息的前提下，全球記憶體供應鏈將面臨無法如期全產運作的壓力，NAND Flash 及 DRAM 價格將隨著需求而提前引爆，價格欲小不易，尤其看好 DRAM 中長期前景。

