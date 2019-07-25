央行主張刺激經濟靠財政政策 財長：財政穩健才有工具應付經濟衰退

為避免經濟衰退維持成長動能，外界對財政工具寄予厚望，財政部長蘇建榮今 (25) 日表示，財政穩健為首要之務，要有穩健的財政才有工具能應付經濟蕭條與衰退；他指出，財政部去年起陸續推出：所得稅制優化、產創條例與 5G 投資抵減，以及台商資金回流方案，就是為了刺激經濟成長的財政工具。

中央銀行總裁楊金龍日前表示，光靠貨幣政策刺激經濟有其侷限性，想要刺激經濟，財政政策應扮演更積極的角色，蘇建榮今天出席「2019 財訊影響力論壇」致詞時，首度針對外界對於財政政策刺激經濟的主張做上述回應。

蘇建榮表示，日本野村研究所首席經濟學家辜朝明認為，現階段要刺激經濟必須從財政政策著手，央行總裁楊金龍也公開主張，貨幣政策效果有限，提振經濟成長，財政政策應扮演更積極的角色，他打趣地回應，辜、楊兩人異口同聲主張刺激經濟要靠財政工具，讓他不禁懷疑兩人是否串通好，要把經濟成長重擔交給財政政策。

對於外界主張靠財政工具刺激經濟，蘇建榮並未表態反對，但他強調，要靠財政政策刺激經濟，首要任務就是維持財政穩健，因為沒有穩健的財政政策就沒有有效的工具維持經濟成長。

蘇建榮進一步指出，財政部去年起陸續推出的所得稅制優化方案、產業創新條例延長與 5G 投資抵減等，以及近期剛三讀通過的境外資金回流專法這些都是財政部為刺激經濟成長的財政工具。

蘇建榮說，美中貿易戰打得火熱，促使台商轉移生產基地並準備將資金匯回台灣進行投資，這對台灣而言可說是千載難逢的好機會，而財政部所提出的境外資金匯回專法，目的就是要鼓勵台商回流，提升台灣經濟活力。