【第一金投信】聯準會鴿頌 新興市場債現光芒

全球經濟成長趨緩，為了刺激經濟成長動能，主要央行態度明顯轉鴿，在資金環境寬鬆，且長期低利的環境下，資金對於收益型商品的需求不減。法人指出，新興市場債因為實質利率仍高、未來或有溫和降息空間，加上，各國財政體質轉佳、企業信用品質改善等利多因素支撐，投資機會顯現。

歐義銳榮新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）總代理第一金投信表示，受到美國利率正常化影響，去年全球金融市場波動大，導致新興市場債表現失常，但今年來，聯準會政策態度轉趨鴿派，新興市場重獲國際資金青睞。

根據研調機構 EPFR 統計，新興市場債今年以來到 7 月上旬為止，累計流入金額已達 472 億美元，其中以美元計價新興債，流入 394 億美元，當地貨幣債流入 78 億美元，反映貨幣政策轉向的利多題材浮現。

觀察過去 20 年聯準會兩輪降息循環，第一輪在 2001~2004 年，新興市場債總報酬達 40%，遠勝新興市場股票的 28%；第二輪在 2007~2015 年，新興市場債總報酬高達 70%，新興市場股票卻為 - 29%。兩次平均報酬率，新興市場股票約 - 0.31%，而新興市場債達 55%。

歐義銳榮新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）總代理第一金投信表示，目前新興市場債正面臨類似環境，投資機會顯現。第一、聯準會鬆口降息，引導國際資金流向實質利率仍高的新興市場債；第二、通膨溫和，為新興國家央行營造溫和降息的可能性，助長新興債券表現；第三、各國財政體質轉佳、企業信用品質改善，推升投資人信心。

第一金投信總代理之歐義銳榮新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），約 80% 布局美元計價之主權債、16% 為企業債，可望享有新興市場成長潛力，並大幅降低個別公司違約風險。此外，相較於本地貨幣計價債券，美元債的流動性佳、波動小，是收息的優先選擇。

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