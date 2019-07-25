〈金價狂飆〉居高思危！3檔黃金基金遭贖回近90億元

黃金近 2 個月漲幅超過 10%，黃金基金投資人也開始居高思危，大舉獲利了結，據基金資訊觀測站最新統計，6 月淨買回前 10 名的海外基金，就有 3 檔黃金基金，合計贖回金額近 90 億元。

今年 5 月 2 日，黃金還在 1270 美元左右盤旋，在美國總統川普重啟貿易戰後，避險資金慢慢湧入黃金，但到 5 月底也還只是驚驚漲，未突破 1300 美元。不過，隨著市場傳出美國聯準會可能在第 3 季降息，美元走弱，也開啟黃金急漲走勢，短短近 2 個月，飆漲到 1440 美元左右，波段漲幅超過 10%。

儘管各方研究報告仍看好黃金後市，但台灣投資人卻出現腳底抹油跡象，6 月大舉贖回黃金基金，國人最愛的貝萊德世界黃金基金，在海外基金淨買回排行榜上排名第二，被贖回高達 49.1 億元，比起該檔基金規模 151 億元，占比超過 3 成。

而富蘭克林黃金基金排名第八、天達環球黃金基金排名第十，也都分別被贖回 23 億元、15 億元，也就是說，這 3 檔黃金基金合計就被贖回 87.1 億元，直逼 90 億元大關。

其中，貝萊德世界黃金基金之所以被大舉出脫，主要是其漲勢凌厲，淨值從 26 美元漲至 33 美元，漲幅逾 20%，大舉超越黃金的漲勢；不過，貝萊德世界黃金基金被贖回的金額是 49.1 億元，但申購的金額也達 15.8 億元，總計 6 月份被淨贖回金額為 33.28 億元，占該檔基金規模則為 1 成。