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黃金前波狂飆不只是避險需求 巴賽爾協議才是大支撐

黃金行情告終？2大理由告訴你免驚 下半年仍看漲。(圖：AFP)
黃金行情告終？2大理由告訴你免驚 下半年仍看漲。(圖：AFP)

前波大漲的黃金，因為美國總統川普態度軟化，避險需求緩解，金價今 (1) 日出現大跌，摔破 1400 美元，不過，專家認為黃金行情尚未告終，因為巴賽爾協議 III 調整，讓全球央行需求增加，未來還有美元預估走弱等兩大理由支撐下，下半年黃金仍有上漲空間，可以逢低布局。

美中貿易戰暫時休兵，避險需求降溫，今日金價下挫，現貨黃金一度大跌 1.8%，創 2019 年以來最大跌幅。

王道銀行表示，今天金價大跌主要是因為川習會重啟貿易談判，解除近期的美中貿易僵局，加上近期黃金大漲，因此趁勢出現技術性的拉回。

不過，由於黃金前一波主要靠貿易戰的不確定性所引發的避險需求所推升，如今，貿易戰降溫，黃金行情是否告終？王道銀行認為答案是否定的。

王道銀行評估，中長期仍看好金價，首先，從需求面來看，因巴賽爾協議 III 調整，將黃金由第三類 (高風險) 降為第一類銀行儲備資產 (低風險)，並允許央行將持有的實物黃金作為儲備資產進行計算，黃金由交易屬性的商品轉變為跟美元歐元英鎊等同樣重要的世界貨幣，導致今年前 4 月全球央行對於黃金的需求增加。

王道銀行統計，今年前 4 月，全球央行淨申購數量來到 214.65 噸，創下近年同期新高，主要就是受到《巴賽爾協議 III》調整，將銀行黃金儲備歸類從高風險資產轉為低風險資產，令央行持有黃金意願大增所致。

全球央行對黃金的需求不僅於此，王道銀行指出，另一方面，過去幾年黃金需求高點皆落於第 3 至 4 季，因此隨著旺季將至，預期金價仍有上漲空間。

再者，王道銀行認為，因為美國基本面尚未好轉，年底前 Fed 降息的機率仍相對較高，美元指數仍有走弱的可能，而從美元指數與金價過去走勢高度負相關來看 (2011 至今相關係數 - 0.72)，美元走弱有機會推升進一步金價。

王道銀行表示，黃金在日前漲破 1400 大關，創下 2014 年以來新高水準，金價今天雖然因為川習會的結果而回軟，但在央行對於黃金需求上升加上美元有機會因為 Fed 降息而走弱下，預料下半年黃金仍有上漲機會，建議黃金相關基金可趁回檔時逢低布局。

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