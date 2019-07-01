黃金前波狂飆不只是避險需求 巴賽爾協議才是大支撐

前波大漲的黃金，因為美國總統川普態度軟化，避險需求緩解，金價今 (1) 日出現大跌，摔破 1400 美元，不過，專家認為黃金行情尚未告終，因為巴賽爾協議 III 調整，讓全球央行需求增加，未來還有美元預估走弱等兩大理由支撐下，下半年黃金仍有上漲空間，可以逢低布局。

美中貿易戰暫時休兵，避險需求降溫，今日金價下挫，現貨黃金一度大跌 1.8%，創 2019 年以來最大跌幅。

王道銀行表示，今天金價大跌主要是因為川習會重啟貿易談判，解除近期的美中貿易僵局，加上近期黃金大漲，因此趁勢出現技術性的拉回。

不過，由於黃金前一波主要靠貿易戰的不確定性所引發的避險需求所推升，如今，貿易戰降溫，黃金行情是否告終？王道銀行認為答案是否定的。

王道銀行評估，中長期仍看好金價，首先，從需求面來看，因巴賽爾協議 III 調整，將黃金由第三類 (高風險) 降為第一類銀行儲備資產 (低風險)，並允許央行將持有的實物黃金作為儲備資產進行計算，黃金由交易屬性的商品轉變為跟美元、歐元、英鎊等同樣重要的世界貨幣，導致今年前 4 月全球央行對於黃金的需求增加。

王道銀行統計，今年前 4 月，全球央行淨申購數量來到 214.65 噸，創下近年同期新高，主要就是受到《巴賽爾協議 III》調整，將銀行黃金儲備歸類從高風險資產轉為低風險資產，令央行持有黃金意願大增所致。

全球央行對黃金的需求不僅於此，王道銀行指出，另一方面，過去幾年黃金需求高點皆落於第 3 至 4 季，因此隨著旺季將至，預期金價仍有上漲空間。

再者，王道銀行認為，因為美國基本面尚未好轉，年底前 Fed 降息的機率仍相對較高，美元指數仍有走弱的可能，而從美元指數與金價過去走勢高度負相關來看 (2011 至今相關係數 - 0.72)，美元走弱有機會推升進一步金價。

王道銀行表示，黃金在日前漲破 1400 大關，創下 2014 年以來新高水準，金價今天雖然因為川習會的結果而回軟，但在央行對於黃金需求上升加上美元有機會因為 Fed 降息而走弱下，預料下半年黃金仍有上漲機會，建議黃金相關基金可趁回檔時逢低布局。