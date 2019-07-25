〈台經院景氣預測〉6月營業氣候測驗一升兩降 營建業創近10個月高點

台灣經濟研究院今 (25) 日發布 6 月營業氣候測驗點，製造業和服務業皆下滑，營建業則是連續第 2 個月上揚，其中，製造業來到 93.03 點，月減 1.59 點；服務業來到 92.43 點，月減 5.44 點；而營建業為 97.81 點，較上月上揚 4.34 點，並創近 10 個月高點。

台經院指出，全球經濟成長疲弱，加上美中貿易協商進度和日韓貿易戰後續發展不確定性，影響製造業廠商對未來半年景氣看法，雖較上月樂觀，但仍以看法持平者居多。

服務業方面，因 6 月股市出現價量背離，加上保費收入和投資，分別因調降宣告利率、新台幣升值等，影響保險業營收表現，使金融相關業者對當月景氣看法偏向保守。

營建業方面，受惠投資減稅誘因和重塑供應鏈體系，廠建動土興建需求漸增，廠商對當月和未來半年景氣看法較上月有改善，不過，受到美中貿易戰和國內選舉紛擾影響，使購屋氛圍轉趨觀望，營造業廠商和不動產業廠商對景氣看法出現分歧。

在製造業調查上，廠商認為當 (6) 月景氣為「好」比率為 25.0%，月增 1.4 個百分點，「壞」的比率為 33.1%，月增 1.9 個百分點，其中以電子機械業和非金屬礦物業廠商看好比例較高。

而製造業廠商對未來半年景氣看法，看好者增加 5.6 個百分點至 24.6%，看壞比率減少 7.2 個百分點至 18.6%，除運輸工具業看壞比例超過一半外，其餘廠商對未來半年景氣看法多抱持平。

在服務業調查上，對 6 月景氣看壞比例較高者為零售業、保險業和運輸倉儲業；而對於未來半年，保險業和電信服務業看好比例超過一半，其餘產業多以持平看待。

營造業方面，台經院說明，不論是 6 月或是對未來半年，廠商看法均較 5 月有所改善，主要是因業主看好大型商辦投資，部分已有改裝項目先行，及主辦機關示意公共建設計畫要提前辦理前置作業來縮短發包時程，同時，在建工程待完工量體較多。

但要留意的是，下半年不動產業者認為景氣轉差的比重增加，反映選前房市買氣趨於停滯、買賣雙方對房價認知差距再次擴大、房市供給壓力不減等現象。