台股盤前—美股創高助攻戰萬一 關注鴻海、中華電除息表現

美股周三僅道瓊走跌，標普、那指及費半同步走揚創高，而台股今 (25) 日有鴻海、中華電等 44 檔除息，影響指數約 44.2 點，美股的好表現能否帶動填息行情，並再次挑戰萬一大關，也值得關注。

美股四大指數中，道瓊周三下跌˙下跌 79.22 點或 0.29%，主要是卡特彼勒財報不如預期、波音更出現史上最大單季虧損，股價雙雙重挫；而標普上漲 14.09 點或 0.47%、那指收漲 70.10 點或 0.85%、費半更是大漲 48.75 或 3.1%，主要是德州儀器對全球晶片需求的樂觀展望。

國際半導體產業協會 (SEMI) 昨日則表示，受美中貿易戰和半導體廠庫存升高影響，全球半導體矽晶圓第 2 季出貨面積持續滑落，降至 29.83 億平方英吋，為六季來低點，季減 2.2%，年減 5.6%。市場分析，矽晶圓本季庫存調整將持續，但下季可望回溫。

另外，蘋果向美政府申請陸製零組件排除加徵關稅，希望免除鋁框架、電源等 Mac Pro 關鍵元件的 25% 關稅。台廠可成、台達電等供應商可望受惠。

而今日包括鴻海、中華電、玉山金、玉晶光等共 44 檔股票進行除息交易，預估將使指數蒸發 44.2 點，其中重量級權值股中，鴻海市值將減少約 554 億元、影響台股開盤蒸發 18.5 點；中華電市值將減少 347 億元、影響台股開盤點數蒸發 11.6 點。

法人則分析，雖然台股今日受到大型權值股除息，影響指數表現，不過依照近期大盤表現，有利填息走勢，加上美股強勢，及半導體展望現曙光，依舊可望帶動台股展開新一波攻勢，惟目前看來 11000 點上方依舊有賣壓，接下來成功突破後能否站穩，會是接下來要觀察的重點。