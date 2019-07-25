晶片股狂潮要退了嗎？技術分析師：現在恐非進場好時機

今年半導體股股價一直狂飆，例如 Nvidia (NVDA-US)、高通 (QCOM-US) 這一類，但這波晶片股熱潮迄今是否太過猛烈？

Bay Crest Partners 技術分析師 Jonathan Krinsky 認為，正是如此。

今年半導體股的表現確實驚人， iShares PHLX 半導體 ETF (SOXX-US) 迄今上漲 40%、VanEck Vectors 半導體 ETF (SMH-US) 同期上漲 41%、SPDR S&P 半導體 ETF (XSD-US) 迄今漲幅 45%。

反觀 S&P 500 今年漲幅僅 20%。

Krinsky 技術分析師 對半導體個股沒有什麼疑慮，他仍追捧 Marvell Technology (MRVL-US)、Cirrus Logic (CRUS-US) 和 Maxim Integrated Products (MXIM-US) 這些個股，但他擔心整體晶片股的漲勢還剩下多久時間，而他判斷的方法就是查看個股或指數相對其 50 日移動均線 (MA) 的交易位置。

經過今年 40% 漲幅後，iShares PHLX 半導體 ETF 目前約高於其移動均線 14%，為 2009 年股市觸底以來最大幅度。

這不意味著半導體股邁向下跌，但這至少意味著半導體股可準備暫停腳步，「至少我們可能接下來會看到整體指數出現一些鞏固，即使最終這些指數還是會走高。技術上來說，或許現在不是搶入半導體股的好時機。」

至於他追捧的 Marvell、Cirrus 和 Maxim 呢？他表示，「如果之後看到比現在更好的進場點，我們也不意外。」