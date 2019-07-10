8年來首次超過波音 空巴證實上半年訂單成交量增長28%

空中巴士 (EADSY-US) 週二 (9 日) 證實，今年上半年公司訂單成交量增長 28%，八年來首次超過波音 (BA-US)，經過兩起死傷慘重的空難後，波音已經連續三個月沒有接到 737 Max 的訂單，讓空巴有望取代波音成為全球最大飛機製造商。

根據《路透社》週五 (5 日) 釋出的數據顯示，空中巴士在上半年交付了約 390 架飛機，週二 (9 日) 空巴證實他們在上半年成交量達 389 架客機。

反觀波音在週二 (9 日) 報告公司上半年訂單成交量下滑了 37%，主因是兩起空難發生後，導致波音最暢銷的 737 Max 客機全球勒令停飛，創下波音連續第三個月來沒有接到任何 737 MAX 機型新訂單，其上半年的總交付量較去年同期的 378 架下降至 239 架。

全球超過 150 架勒令停飛的 MAX 客機閒置在全美各地機場 (圖片: AFP)

市場看好空巴上半年亮眼的成績，有望在今年擊敗波音拿下位居第一的寶座，但由於空巴在德國漢堡工廠的工業問題持續不斷，下半年要在突破 389 架飛機這數字，將是一項挑戰。

在過去的十年裡，波音和空巴一直在進行激烈的訂單爭奪戰，尤其是亞洲的航空市場的潛力無限，光是所有亞洲航空公司添購新飛機的訂單，就積累了大約 13000 架飛機，大約是七年的產能。

波音與空巴過去十年來互為彼此最大競爭對手 (圖片: 華爾街日報)

上半年空巴拿下 88 個淨訂單，輕鬆超越波音，波音則因為過去這四個月的停飛效應，導致這期間取消的訂單多於接單總量，淨客機訂單數為 -119 架。

波音穩居了七年首位的日子，即將面臨下台，因為其 737 MAX 飛機系統出包釀成意外，該機型的訂單交付量在上半年下滑了三分之一以上，遠超乎市場預期。

空巴在今年的巴黎航展上，首先推出全新型 A321 XLR 的窄體客機，推動公司訂單成長，以超乎預期的訂單數量，在窄體客機界遙遙領先，不過仍在寬體客機上落後。