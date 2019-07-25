延後巴菲特午餐後 孫宇晨在微博突發道歉文 稱「營銷過度」

以 456 萬美元標下巴菲特午餐，又因「身體狀況」延後此事的波場幣創辦人孫宇晨，週四 (25 日) 凌晨突然在微博發表道歉文，對自己「營銷 (行銷) 過度」表示後悔。

孫宇晨強調，自己標下巴菲特午餐的初衷是好的，也帶著想要推廣區塊鏈行業與自己的私心，但是由於言行不成熟，漸漸演化成一場過度行銷，產生了大量完全始料不及的後果，忽視了社會與公眾責任，也引起了監管機構的擔憂。對此，他表示歉意。

孫宇晨微博道歉

將滿 29 歲的孫宇晨，是波場 (TRON) 的創辦人，但此幣多有爭議，帶來「抄襲」、「空氣幣」等質疑，甚至有人將他冠上「幣圈賈躍亭」的名號。在 6 月標下巴菲特午餐之後，他名聲大躁，之後也因多項行事說法成為熱門搜索字，最近最引人矚目的發展，是 23 日他突然取消巴菲特午餐，稱自己因突發腎結石必須在醫院治療。

孫宇晨旗下的波場基金會聲明，他們已經向巴菲特和其慈善基金會 Glide Foundation，報告了孫宇晨的病況，將會重新安排午餐時間，而非取消。巴菲特本人未對外發表意見，Glide Foundation 表示已經收到孫的全部捐款。

孫宇晨稱人在舊金山

不過根據大陸媒體《財經網》報導，孫並非因病取消午餐，而是遭限制出境。之後各媒體跟進，主要報導孫宇晨經營的陪我 app 涉嫌色情交易，波場涉嫌賭博，孫本人也被質疑涉嫌非法集資、洗錢，因而被列入限制出境的「邊控名單」，陪我子公司「廣洲陪我」則在近期解散。

孫宇晨駁斥報導不實，並力圖對媒體證明自己人在舊金山。台北時間週四凌晨，他在推特上發布一組照片，背景顯示在加洲灣區，與他合影的是波場基金會全球公關總監 Cliff Edwards，隨後還進行長達十分鐘的直播，背景同為舊金山。

Edwards 回應媒體表示，孫宇晨正在他的家中休養。

孫宇晨還在推特上說明，表示自己康復狀況良好，本週末可以重返工作崗位。

根據 CoinMarketCap 數據，按市值計算，第 11 大加密貨幣 Tron 在過去 3 天中損失了大約 5 分之一的市值。