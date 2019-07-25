澳10年債殖利率刷歷史低 澳央行總裁：通膨目標不變 必要時會再寬鬆

澳洲央行總裁 Philip Lowe 週四 (25 日) 表示，澳洲民眾應該預期低利率的時期會進一步延長，他強調，目前央行訂定的通膨目標不會調低，央行「堅決承諾 (strongly committed)」要到達此一目標。

Lowe 參加 Anika 基金會的年會上表示，如果經濟需求的成長情況，不足以在合理的時間內提升通膨，澳洲央行準備進一步透過寬鬆貨幣政策，以提供額外支持、刺激經濟。

Lowe 的說法在澳洲東部時間下午 1:05 公布，也使交易員加大押注降息預期，澳幣兌美元匯率下挫 0.2%，至 1 澳幣兌 69.65 美分，澳洲 10 年期公債殖利率則跌至 1.245% 的紀錄新低。

澳洲 10 年期公債殖利率日線走勢圖 圖片來源：investing.com

央行無意調降通膨目標

Lowe 此次的演講題目為「通膨目標與經濟福利」，主因是央行的通膨目標 2-3%，是 1996 年所訂定，以目前全球通膨情況，這個目標看似已過時，且略高於其他國家。在本次演說前，部份人士猜測 Lowe 將調低目標。

Lowe 指出，如果因為全球通膨停滯現象，而改變長期框架，可能具有短期優勢，但這也可能打擊長期信譽，對經濟產生反作用力，讓對未來通膨的不確定性損害投資及就業。

為達此通膨目標與促進經濟，澳洲央行在 6 月及 7 月各降息 1 碼，使利率已來到 1% 的歷史低點。經濟學家預期，澳洲央行不會馬上再降息，但近半年內可能再下調 2 碼利率。

但即使如此，澳洲消費者信心不升反降，澳幣在降息後仍在上漲，主因是美國及其他主要央行也準備降息與寬鬆。

Lowe 說，通膨偏低確實是個全球先進國家的普遍現象，為達此目標，央行願意進一步寬鬆與降息，但如同他過去所強調的，公共政策及其他部門也可以發揮作用，助升通膨。