〈兆利展望〉客戶提前拉貨 Q2獲利估季增 下半年訂單能見度縮短審慎看待

兆利 (3548-TW) 第 2 季因為客戶提前拉貨、匯損回沖，預估獲利將季增，不過展望下半年，由於客戶開始消化庫存，加上貿易戰爭衝擊，訂單能見度目前下滑至 1 個月，預估營運動能將趨緩，保守看待營運表現。

兆利表示，安控客戶擔憂美中貿易戰擴大影響，從 5、6 月就開始提早拉貨，推升第 2 季營收擴大，預估毛利率持平第 1 季，加上第 2 季台幣走貶，匯損回沖，單季獲利表現估將季增，不過由於去年第 2 季匯兌利益較多，要超越有難度。

展望第 3 季，兆利坦言，雖然以往第 3 季為 LCD、筆電軸承出貨旺季，不過今年因為安控客戶提前備貨，恐導致 LCD 軸承出貨量下滑，雖然筆電依舊有旺季出貨效應，但營收動能可能會較為平緩。

此外，兆利也指出，目前貿易戰也導致客戶拉貨保守，訂單能見度由原先 2-3 個月下滑至 1 個月，加上全年出貨的淡旺季被貿易戰「拉平」，因此也比較審慎看待下半年營表現。

兆利第 2 季營收 14.98 億元，季增 8.8%、年增 3.9%，上半年營收 28.75 億元，年增 9.7%，其中個人電腦螢幕、監視器的軸承營收占比約 6 成上下，筆電軸承則約 36%，其他則約 4%。